DESCUBRA se o governo oferece vale-gás de R$ 110

Circula pela internet e por aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, a informação que o governo federal estaria oferecendo a população um vale-gás de R$ 110. Em checagem realizada pela agência Lupa foi constatado que a informação na realidade é fake e espalhada por possíveis criminosos na busca de roubar dados pessoais.

Para chegar a está conclusão, a agência Lupa chegou a questionar o Ministério da Cidadania que negou qualquer programa como o vale-gás estabelecido pelo governo federal. A Pasta ainda destacou, em nota, que notícias falsas semelhantes estão sendo divulgadas desde o ano passado.

Na realidade a mensagem indica para o preenchimento de um formulário. Em posse dos dados, os criminosos poderão aplicar golpes e até vender os seus dados. Por isso é importante ficar alerta.

Saiba também como não cair no golpe do falso empréstimo clicando aqui.

O que existe até agora são programas individuas de governos estaduais que oferecem benefícios similares. Este é caso, por exemplo, do governo do Ceará que lançou na quarta-feira (07) um programa para atender 255 mil famílias de baixa renda.

Mensagem antiga sobre o vale-gás

Na realidade o golpe só foi remodelado. Ainda em maio de 2020, os criminosos apostavam para a promessa do auxílio-gás. A mensagem circulou principalmente pelas redes sociais.

Ainda em fevereiro deste ano o Ministério da Cidadania publico uma nota sobre o assunto: “O benefício não existe. NÃO clique em links duvidosos e certifique-se sempre de verificar as informações nos canais oficiais do governo federal. Saiba mais: www.cidadania.gov.br“, diz o post.

O golpe antes informava uma mensagem diferente e o valor R$ 90 para o vale-gás. Desta vez, o texto indica R$ 110. Ambos os valores nunca foram oferecidos neste sentido pelo governo federal.

Vale-combustível

Quase como um primo do vale-gás é o vale-combustivél da Petrobras. Porém dessa vez os criminosos criaram um site falso, com logo do governo federal, que imita um site oficial.

Na mensagem, um link é enviado e pede a realização de um cadastro. A vítima que recebe a mensagem é direcionada para um site falso, precisa preencher alguns dados e ainda pede que o texto seja compartilhado em grupos do WhatsApp. Ao final o usuário ainda é direcionado para um site que tenta roubar informações.

Nada disso é oficial e tem como intuito expor os seus dados e de outras pessoas.

Dicas para evitar falsos benefícios