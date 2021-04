‘Desde que ele chegou, não tive uma sequência de 3, 4 jogos’

Principal contratação do Atlético-MG nesta temporada, Hulk desabafou após a vitória por 1 a 0 do Galo, na Arena Independência, sobre o Athletic, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

O atacante de 34 anos cobrou o técnico Cuca por uma sequência maior no time titular.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Sendo transparente, temos que evoluir bastante. Estamos trabalhando, tendo muita dificuldade. Esperamos dar a volta por cima. Queria estar no meu melhor nível. Não é só fisicamente, precisa de confiança, minutos jogados e não estou tento isso. Preciso de jogos, ritmo e confiança para apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou não tive uma sequência de três ou quatro jogos seguidos”, disse Hulk, ao Premiere.

“Difícil estar três meses sem jogar e não ter uma sequência. A cobrança é grande, tem que ter, mas a gente precisa de tempo. A sequência de jogos pode te dar mais ritmo, mais confiança. Espero pegar mais ritmo e confiança para jogar no meu melhor nível e dar alegria para a torcida do Galo”, completou.

Contra o Athletic, Hulk atuou os 90 minutos. Mas antes disso, ele foi reserva, entrando no decorrer da partida, em três dos últimos quatro jogos.

Apesar de ter sido titular contra o Pouso Alegre, ele foi substituído logo após o intervalo.