Desejado pelo Grêmio, Torreira não esconde preferência e indica futuro em 2021: “É um clube com grandes aspirações”

Mesmo com a eliminação precoce na Libertadores, a diretoria do Grêmio está ciente de que o elenco precisa de novas opções para seguir buscando títulos nesta temporada. Mesmo que a situação financeira esteja prejudicada pela pandemia, alguns nomes devem continuar sendo analisados no mercado.









De ínicio, alguns “sonhos” podem ficar cada vez mais distantes, principalmente pelo fato de que a principal competição já não está mais no calendário gremista. Isso ocorre, por exemplo, com Douglas Costa, que tem sua chegada considerada ainda mais improvável. Além do brasileiro, outro nome cogitado pelo Imortal também deve seguir outros rumos.

Em entrevista ao canal do jornalista Federico Bulos, o meia Lucas Torreira, do Arsenal, revelou o desejo de se transferir ao Boca Juniors. O uruguaio, emprestado ao Atlético de Madrid, já havia solicitado sua transferência ao técnico Mikel Arteta, que pediu que esperasse até o fim da temporada.

Torreira atuou na última Copa América pelo Uruguai – Foto: Guilherme Hahn/AGIF.



“Quero ir ao Boca agora. Tenho 25 anos e sei que é um clube com grandes aspirações“, disse o jogador.

O jogador já deixou claro que deseja deixar a Europa para ficar mais perto da família após a morte da mãe. Seu pai, Ricardo, tem o desejo que o filho jogue no futebol argentino e afirmou, recentemente, que Grêmio e Flamengo haviam mostrado interesse em sua contratação.

“Quero fazer os torcedores felizes, mas sei que (a negociação) não é fácil. O Boca tem que chegar a um acordo com o Arsenal por um empréstimo de um ano“, afirmou Torreira, conforme publicado pelo portal “Extra”.