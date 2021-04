Desejado por PSG e Bayern, ‘queridinho’ de Zidane recebe oferta de renovação com aumento no Real Madrid, diz jornal

Com apenas mais dois meses de contrato, o atacante Lucas Vázquez está mais próximo de uma permanência no Real Madrid do que uma saída para outros clubes.

De acordo com informações do AS, da Espanha, o estafe do atleta parece ter gostado de uma proposta salarial de 5 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 32 milhões. Até o momento, o salário é de R$ 21 milhões. O contrato oferecido é de três temporadas e mais um opcional.

A imprensa internacional informa que Lucas Vázquez esteve a ponto de deixar o Real Madrid nos últimos meses. Os merengues têm dois concorrentes de peso na negociação como Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique.

Porém, além do aumento da proposta salarial, o atleta ganhou também mais espaço no Real Madrid. Por conta das constantes lesões de Dani Carvajal, Vázquez passou a atuar improvisado na lateral direita e deu conta do recado, se mostrando um ‘coringa’ para o técnico Zinedine Zidane.

Com 29 anos, esteve deve ser o último ‘grande contrato’ fechado pelo espanhol. A última partida disputada por Vázquez foi justamente a vitória por 2 a 1 diante do arquirrival Barcelona, por LaLiga. O atleta soma 34 partidas e dois gols marcados na temporada 2020/21.

A tendência é que Vázquez seja novamente utilizado de forma improvisada por Zidane na próxima semana, em Londres, pela partida de volta das semifinais da Uefa Champions League, contra o Chelsea, uma vez que Carvajal deve ficar fora pelas próximas três semanas.