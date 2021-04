Desempenho do Athletico Paranaense na vitória contra o Aucas (EQU) agrada Paulo Autuori, que promete mais reforços: “Vão vir”

O Athletico Paranaense estreou com vitória na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (20), ao bater o Aucas por 1 a 0, no Equador. O gol foi marcado pelo volante Erick aos 39 minutos da primeira etapa. Embora tenha sofrido um pouco, o técnico Paulo Autuori elogiou a atuação e a organização da equipe durante sua coletiva de imprensa. Vale lembrar que esse foi apenas o primeiro jogo do time profissional na temporada.









“Sofremos muito pouco pela ótima organização da equipe, sem defender lá atrás, com uma possibilidade de manter o seu posicionamento na intermediária e evitar que o adversário pudesse chegar à nossa baliza”, falou Autuori, na entrevista coletiva.

Embora tenha elogiado a vitória, a organização e o desempenho de seus jogadores, Autuori fez questão de mencionar que novos reforços chegarão à Arena da Baixada em breve. A competição permite que o Furacão inscreva novos atletas até a 3ª rodada. Ou seja, os paranaenses têm mais duas semanas para ir ao mercado e trazer novas peças ao elenco.

Erick marcou o gol da vitória contra o Aucas. Foto: Miguel Locatelli/Athletico



“Outros vão vir, vão haver mais incorporações ao grupo com o objetivo de criar uma competição interna que permite à equipe, nas partidas, ter um nível competitivo que nós desejamos”, completou Autuori, que até agora trouxe o lateral-direito Marcinho e o atacante Matheus Babi.

O próximo compromisso do Athletico pela Sul-Americana será contra o Metropolitanos, da Venezuela. A partida da segunda rodada será na quarta-feira da semana que vem, dia 28, às 19h15, na Arena da Baixada. Antes de voltar a competição continental, o Furacão terá dois compromissos pelo Campeonato Paranaense. Primeiro, contra o Cascavel CR, às 16h de quinta-feira, na Baixada. Depois, contra o Rio Branco-PR, às 16h de domingo, também na Baixada. Para dar ritmo ao time, a tendência é que em pelo menos um desses jogos seja com o time titular.