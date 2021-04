Desempregado, Renato Gaúcho elogia base do Santos e expõe chance de treinar o clube

O Santos ainda segue na busca de um novo treinador e continua analisando alguns nomes de técnicos brasileiros. Guto Ferreira já foi descartado: ele chegou a ser sondado, mas não quer sair do Ceará. Diniz também perdeu força e só uma reviravolta muito grande para o comandante voltar a pauta do clube da Vila Belmiro.









O jornal “A Tribuna” informou que salários e falta de reforços não seriam barreiras para Renato Gaúcho no Santos. De acordo com a reportagem, ele é um nome pensado, mas com a diretoria já sabendo que é uma negociação complexa e bem difícil nesse momento. Por outro lado, os problemas financeiros e tampouco contratações não são vistas pelo ex-jogador como barreira para um eventual acordo.

Renato já sabe que seu nome começa a ser ventilado nos bastidores do Santos. O trecho do site explica melhor sobre o atual cenário: ”Diferente do que pensa a cúpula alvinegra, Renato, caso venha a ser procurado, não irá descartar a possibilidade de comandar o Santos por conta de salário ou dos problemas para buscar reforços”, informou.

Portaluppi quer pegar um trabalho sólido, com um projeto que dê a segurança necessária para ele ter estabilidade e, por isso, não vê problema em assumir o Peixe nessa situação caso a proposta seja oficializada. A “Tribuna” também noticiou que o técnico ressaltou outra questão: quando chegou ao Grêmio, ele não tinha um salário elevado. Isso foi conquistado após algum tempo.

O treinador também revelou que é muito admirador da base Alvinegra e gosta de trabalhar com os mais jovens. Foi assim no Fluminense e mais recentemente no Tricolor Gaúcho. Portanto, se o Santos busca um técnico de renome e ‘casca’, Renato pode ser a opção ideal.