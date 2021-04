Desfalque, Piqué ‘invade’ campo após clássico para reclamar de arbitragem contra o Barcelona

O placar de 2 a 1 para o Real Madrid não foi o que mais irritou o time do Barcelona neste sábado (10). No final da segunda etapa, o time blaugrana reclamou com a arbitragem de um pênalti não marcado em Braithwaite.

E até mesmo quem não entrou em campo se revoltou com a decisão do árbitro Gil Manzano, que não chegou nem a revisar o lance na cabine do VAR. O zagueiro Piqué, se recuperando de lesão, não entrou em campo durante a partida, mas invadiu o gramado após o apito final.

O veterano defensor blaugrana foi, de maneira irritada, até o árbitro Gil Manzano para cobrar explicações sobre o lance que envolveu seu companheiro Braithwaite e o rival Ferland Mendy.

Sua irritação foi tão grande que um dos membros da comissão técnica, Carlos Naval, teve que intervir para acalmá-lo e tirá-lo de campo. Ainda assim, Piqué demorou a se juntar aos seus companheiros no túnel para o vestiário.

Nos minutos finais, o atacante Braithwaite teria sido puxado pelo lateral-esquerdo Ferland Mendy dentro da área, mas nada foi marcado. Mesmo com muita reclamação do time blaugrana, o árbitro Gil Manzano não foi ao VAR.

O resultado deste sábado ainda mexeu com a briga pelo título de LaLiga, com o time catalão podendo terminar a rodada a quatro pontos do líder Atlético de Madrid, que agora está empatado com o Real em pontos.