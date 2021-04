‘Desgraças têm limite’ · .

Em Amor de Mãe, Sandro (Humberto Carrão) está prestes a conhecer a galinha Felipa e também se refugiar no sítio de Ermelinda (Grace Gianoukas) e Zezinho (João Baldasserini). Depois de entregar um dossiê contra Álvaro (Irandhir Santos), o rapaz entrou para o programa de proteção a testemunhas, um dos temas centrais de Salve-se Quem Puder –e a web não perdoou a “coincidência”.

O filho de Vitória (Taís Araujo) aproveitou a morte de Belizário (Tuca Andrada), que foi envenenado por Penha (Clarissa Pinheiro) e Leila (Arieta Corrêa), para roubar o livro-caixa da quadrilha que aterroriza o Bairro do Passeio. Chantageado pelo sócio da PWA, ele não pensou duas vezes em entregar as anotações para a inspetora Mírian (Ana Flávia Cavalcanti).

A policial decidiu integrar o marido de Betina (Isis Valverde) no programa de proteção a testemunhas, e o jovem precisou se esconder no sítio de Raul (Murilo Benício) –um roteiro parecido com as desventuras de Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva) na novela das sete.

“O Sandro vai para Salve-se Quem Puder para ficar na proteção à testemunha. Meu Deus, o Globoverso”, escreveu um perfil identificado apenas como GG no Twitter. “Manuela [Dias] do céu, não me bota o Sandro em Salve-se Quem Puder. Até desgraças têm limites”, zoou Rafael Revadam.

Curiosamente, o folhetim de Daniel Ortiz exibiu uma cena nesta quinta (2) em que Petra (Bruna Guerin) visita os estúdios em que Amor de Mãe no Rio de Janeiro.

Parte do público acreditou que a produção que Alexia participaria antes de sua “morte” era justamente a trama de Manuela Dias, colocando o azar da atriz na conta da escritora –que teve um tremendo azar em sua estreia no horário nobre.

Confira a repercussão de Amor de Mãe nas redes sociais:

Manuela do céu, não me bota o Sandro em Salve-se Quem Puder. Até desgraças têm limites #AmorDeMae

— Rafael Revadam (@rafaelrevadam) April 3, 2021

o sandro vai pra salve-se quem puder ficar na proteção a testemunha meu deus o globoverso

— gg (@wtfisak) April 3, 2021

Em crossover incrível, Sandro entra pro Serviço de Proteção à Testemunha e se junta ao trio de Salve-se Quem Puder #AmorDeMãe#SalvaseQuemPuderpic.twitter.com/V3KCLGRpdm

— garoto do tempo (@lucaslipe) April 3, 2021

Vitoria com medo do Sandro no serviço de proteção a testemunha porque ela assistiu a Salve-Se Quem Puder #AmorDeMae

— Fábio Garcia (@fabiogaj) April 3, 2021

Sandro vai se esconder na fazenda das meninas de Salve-se Quem Puder#AmorDeMae

— Supercalifragilistic™ (@Lucasssaraiva) April 3, 2021

