Destaque do Barcelona na temporada, Mingueza surpreende e revela simpatia pelo Corinthians

O Barcelona enfrentou problemas importantes no decorrer da temporada com lesões graves no elenco, principalmente na defesa, que fizeram com que Ronald Koeman precisasse encontrar formas de escalar a equipe.

Entre as novidades que se consolidaram no time, Óscar Mingueza ‘se apresentou’ aos torcedores catalães com divertidas perguntas e respostas que foram publicadas nas redes sociais.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Entre elas, uma chamou a atenção de torcedores brasileiros.

Questionado sobre ‘uma equipe brasileira com a qual simpatize’, o zagueiro foi direto na resposta: “Corinthians”.

🤔 Pergunta: Com qual equipe brasileira você simpatiza❓ 🗣Resposta do @OscarMingueza: @Corinthians. 😉 Temos um fã do ‘Timão’ por aqui… pic.twitter.com/b1Iu7XytdJ — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 26, 2021

Aos 21 anos, Mingueza foi revelado nas categorias de base do Barcelona, e se firmou como titular da equipe nesta temporada quando a equipe passou a atuar no sistema com três zagueiros.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O defensor tem contrato até o próximo mês de junho, com opção de renovação automática por mais dois anos, que será exercida pelo clube.

Com a joia em campo, o Barça voltará a campo na próxima quinta-feira (29), contra o Granada, no Camp Nou, na partida que poderá colocar o time na liderança isolada de LaLiga.

Com 71 pontos, o time de Ronald Koeman tem dois pontos a menos que o líder Atlético de Madrid, mas ainda com uma partida a cumprir.