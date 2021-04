Destaque do Brasileirão 2020 congratula Bruno Henrique por título do Flamengo e empolga torcida: ‘Vem logo’

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 1, no último sábado (24) e ficou com o título da Taça Guanabara. E até um rival na última temporada parabenizou os cariocas, causando um alvoroço nas redes sociais.

Em post feito por Bruno Henrique após o caneco, o meio-campista Patrick, do Internacional, deixou um comentário na publicação do camisa 27. Com palmas de parabéns, o jogador agitou a torcida rubro-negra.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Assim que Patrick comentou, diversos torcedores do Flamengo pediam que o atleta viesse defender o Flamengo. Um ainda questionou: ‘O que está esperando?’.

Em outro comentário, o seguidor dizia: ‘Brota logo para sua casa, Choco. Você ia cair como uma luva no elenco’.

Patrick congratula Bruno Henrique pelo título do Flamengo Reprodução/Instagram

Patrick já revelou em entrevista ao YouTuber Bolívia que era torcedor do Flamengo na infância. Carioca, ele foi criado no bairro de Olaria, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Apesar do ‘sonho’ dos seguidores, Patrick tem contrato com o Internacional até dezembro de 2022. E a direção colorada tem o objetivo de renovar com o atleta, que é uma das principais peças do elenco.