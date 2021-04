Destaque em Itu, Galeano dedica gol à família e fala sobre chance de permanecer no São Paulo

Dono da melhor campanha, o São Paulo conseguiu a classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista ao bater o Ituano por 3 a 0. Destaque da partida disputada no Estádio Novelli Júnior, o atacante Galeano dedicou o gol marcado na noite deste domingo à família e falou sobre a chance de permanecer no clube tricolor.

No primeiro tempo, Galeano recebeu pela direita e sofreu pênalti de Sueliton, convertido por Rodrigo Freitas. Na etapa complementar, o atacante teve um gol anulado pelo VAR, mas, pouco depois, com passe de Igor Gomes, enfim marcou pela primeira vez como profissional pelo São Paulo.

“Estava sonhando com esse momento já. É muito importante para mim. Esse gol vai para minha família, que está sempre mandando mensagens de longe. Graças a eles, veio a motivação para fazer o gol”, afirmou o jovem Galeano em entrevista ao Premiere na saída do gramado.

Destaque do São Paulo diante do Ituano, com status de promessa nas categorias de base, o jovem atacante paraguaio ainda tem futuro incerto. Com os direitos vinculados ao Rubio Ñu, time de seu país, Galeano está emprestado até o final da temporada.

Questionado se o desempenho em Itu serve para mostrar à diretoria do São Paulo que vale a pena investir para contratá-lo em definitivo, o atacante assentiu. “Claro que sim. Eles que sabem o que vai acontecer comigo, mas é só seguir trabalhando que vai chegar o momento”, declarou.

Líder do Grupo B com 25 pontos e já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo volta suas atenções para a Copa Libertadores. Às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela segunda rodada do torneio continental, o time tricolor encara o Rentistas, no Estádio do Morumbi.