Destaque-se no Processo Seletivo – Notícias Concursos

Quando uma empresa abre vagas para alguma oportunidade de emprego, ela tem todo um processo seletivo profissional que conta com a avaliação de candidatos para verificar o máximo de informações possíveis.

Se ele tem conhecimento técnico, quais suas habilidades, se o perfil dele combina com a vaga aberta, quais são as experiências anteriores entre outros fatores.

Mas acontece que muitos candidatos que seriam perfeitos para determinada vaga acabam por não conseguir a oportunidade por não saber como se apresentar aos recrutadores de uma maneira adequada.

Quais as ferramentas? Como preparar o currículo? O que conta pontos na hora da entrevista?

Estas e outras perguntas são pontos chave para se sair bem na hora de conquistar aquela vaga de emprego tão esperada.

Acompanhe aqui como se destacar neste momento tão importante de uma carreira profissional.

O Currículo

Sem dúvida alguma o currículo é o primeiro contato com a equipe de recrutadores.

É o currículo que vai fornecer a primeira impressão sobre o candidato.

Desde as informações que ali constam até a aparência do documento, cada detalhe faz diferença.

O currículo tem de estar limpo, sem rasuras, sem erros gramaticais e com um texto que permita uma fácil e rápida leitura.

Isto porque recrutadores analisam muitos currículos todos os dias e para diversas vagas diferentes. Por isto, ser objetivo e passar as principais informações de maneira clara, é importante.

Caso não tenha experiência ainda, acrescente trabalhos não remunerados, voluntariados que você participou. As empresas buscam pessoas com iniciativa, dispostas a fazer a diferença e que tenham aprendido algo em qualquer função ou instituição que possa ajudar no desempenho dentro de uma equipe.

Se estiver utilizando plataformas digitais como o LinkedIn por exemplo, use palavras chave que tenham ligação com a função ou emprego procurado tanto no título de seu perfil(área logo abaixo da foto) quanto no campo das competências.

Isto porque na hora de localizar os candidatos muitas empresas fazem uso de softwares que fazem busca por palavras chave.

Aliás, a foto é muito importante. Isto porque qualquer documento com elemento gráfico chama mais atenção. Currículos com foto em plataformas digitais são 21 vezes mais buscadas do que o mesmo sem foto. Na hora de fazer solicitações e aceitar uma conexão, o perfil com foto também sai na frente.

Currículo Foi Selecionado. E Agora?

Passamos então para a fase seguinte.

Agora é se preparar desde já. Comece pesquisando sobre a empresa que entrou em contato com você. O que ela faz? Desde quando, quais os valores, missão. Todas estas informações você encontra no site na empresa.

O recrutador também pode ser pesquisado. Dê uma olhada em seu perfil. Conhecer um pouco mais sobre a pessoa que vai lhe entrevistar lhe dará mais confiança. De repente você descobre alguma afinidade e isso também ajuda a quebrar o gelo na hora da entrevista.

Entrevista

Quando for marcada a entrevista, desde já pesquise o endereço, como chegar lá, quais os acessos, horário de ônibus, duração de trajeto, etc.

Tudo isso para que você não chegue atrasado. Programe-se. Imprevistos podem acontecer, mas um atraso logo na primeira entrevista sem dúvida causará uma primeira impressão nada satisfatória.

Caso a entrevista seja online, prepare-se do mesmo jeito. Reserve um local adequado, verifique seus equipamentos de áudio, vídeo, internet e avise aos demais moradores da casa que tal dia e horário você não deve ser incomodado.

Nós já publicamos dicas sobre entrevistas online. Dê uma olha clicando aqui.

Em ambas as situações: desligue o celular durante o encontro.

É mais do que esperado que o candidato fique nervoso na hora da entrevista. Estranho seria se isto não acontecesse.

Por isso, não se cobre tanto.

Prepare-se da melhor maneira possível. Tenha em mente suas habilidades, o que aprendeu ou fez em seu último emprego ou experiência, esteja afiado quando perguntarem se você conhece a empresa, caso não entenda a pergunta peça para repetir sem medo, enfim, não é nenhuma inquisição, mas é melhor estar preparado para sentir e passar mais confiança.

Caso receba uma negativa, não leve para o pessoal. Entenda que isto faz parte. Todos nós já fomos ou seremos eliminados em algum processo seletivo um dia.

Faz parte da dinâmica toda. Isto nos faz mais preparados, nos torna mais experientes.

Se por um acaso os recrutadores ficarem de lhe retornar, espere. Não fique mandando mensagem, ligando. Isto diz muito sobre que tipo de profissional você é e os que ficam ligando, procurando, mandando mensagem e pedindo respostas não são muito bem vistos, pois são inseguros e beiram a inconveniência.

E uma dica importante: jamais se lamente em redes sociais ou reclame que tal empresa não deu um feedback. Isto compromete muito seu sucesso em encontrar uma vaga. Empresas prezam muito a ética e discrição de seus colaboradores e possíveis colaboradores.

Sempre depois de uma entrevista, avalie com calma como você acha que foi seu desempenho. O que você precisa melhorar, o que não deve ser feito da próxima vez.

Encontrar uma oportunidade de trabalho leva tempo e depende de todo um processo feito por profissionais. Esteja aberto a novas experiências e busque se aprimorar cada vez mais.

Um bom candidato além de um bom currículo, tem que mostrar uma postura digna que vá de encontro com os valores da empresa.