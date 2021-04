Destiny 2: fã recria impressionante arma exótica Malfeasance

O usuário do Reddit clonewolfstudio compartilhou em suas redes sociais uma impressionante recriação do canhão de mão exótico Malfeasance, de Destiny 2, fabricado em escalas reais e com todos os principais detalhes da arma original.

Extremamente poderosa, a Malfeasance foi adicionada em Destiny 2 na expansão Renegados, e logo atraiu fãs do shooter não somente pelo seu dano cinético e stats incomparáveis, mas pelo visual único e diferente de todas as armas tradicionais da categoria. Agora, é possível ver como o equipamento seria na vida real graças ao brilhante trabalho artesanal de clonewolfstudio, que adaptou com fidelidade o canhão de mão.

A réplica foi feita nas proporções originais da arma, e combinou resinas de poliuretano e fotopolímero na fabricação da estrutura externa, com rachaduras e riscos colocados no gatilho, cano e cabo para simular áreas que ficaram gastas com o tempo. Além disso, Malfeasance é equipada com um tambor interno giratório onde as balas podem ser colocadas individualmente ou em conjunto. Confira abaixo as imagens.

O designer não deu mais detalhes sobre o tempo necessário para fazer a arma, mas adiantou que “muito tempo foi para projetar a área do cilindro para mantê-lo visualmente semelhante aos modelos do jogo, ao mesmo tempo em que permite livre alcance de movimento”.

O quê você achou de Malfeasance da vida real? Deixe sua opinião nos comentários.