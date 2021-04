Detalhes do contrato de Vanderlei com o Vasco chamam atenção; goleiro terá salário menor que o de Fernando Miguel

O Vasco anunciou no início da noite do último domingo (4), a contratação do seu 6º reforço para a disputa da Série B em 2020. Após contratar os atacantes Morato e Léo Jabá, o meio-campista Marquinhos Gabriel, o lateral-esquerdo Zeca e o zagueiro Ernando, agora o Cruz-Maltino poderá contar em seu elenco com o goleiro Vanderlei.









O arqueiro, que já teve passagens por Coritiba, Santos e Grêmio, estava livre no mercado desde o início da última semana, quando rescindiu seu contrato com o time gaúcho. Agora, ele chega a São Januário para assumir a vaga de Fernando Miguel.

De acordo com a apuração da equipe de reportagem do Uol Esporte, o contrato será de produtividade e com um salário menor do que o de Fernando Miguel, emprestado para o Atlético-GO, nesta temporada.

Metas e salário de Vanderlei serão menores que o de Fernando Miguel, que está emprestado para o Atlético Goianiense. Foto: Marcello Zambrana/AGIF



Ainda de acordo com a reportagem, o vínculo de Vanderlei com o clube carioca vai até o final da temporada, mas poderá ser prorrogado caso o goleiro atinja um número de jogos estipulado no contrato. Por fim, também ficou decidido que se em 2022 houver uma proposta e o Cruz-Maltino não igualar, o guarda-redes poderá deixar o tetracampeão brasileiro na hora

A contratação de Vanderlei se deve pelo fato de Marcelo Cabo querer um goleiro mais experiente ao ao lado do jovem e promissor Lucão, de 20 anos, que iniciou a temporada como titular.