detalhes dos cargos e salários do edital publicado

O Ministério Público do Amapá tem novo edital para o quadro de servidores publicado (concurso MP AP). As oportunidades se dividem entre os cargos de analista (nível superior) e técnico (nível médio).

O certame oferece 10 vagas imediatas, mais cadastro de reservas, conforme a seguinte divisão:

Técnico – especialidade auxiliar, 6 vagas para candidatos de nível médio;

Analista – especialidade em psicologia, 1 vaga + CR para candidatos de nível superior na área;

Analista – serviço social, 2 vagas + CR para candidatos de nível superior na área;

Analista – tecnologia da informação, 1 vaga + CR para candidatos de nível superior na área.

De acordo com o edital, o salário inicial é de 4.584,25 + 1.372,75, para candidatos de nível médio, e R$ 6.239,72 + 1.372,75, para candidatos aos cargos de nível superior.

No entanto, dados do portal da transparência demonstram que servidores aprovados no último concurso recebem até R$ 18.733,23 no cargo de analista ministerial; e até R$ 14.821,94 no cargo de técnico.

Os cargos e carreiras do Ministério Público do Amapá são organizados por meio da Lei nº 2.200/2017, que estabeleceu também os salários. Conforme o texto, a remuneração e progressão nos cargos é organizada da seguinte forma:

Salários dos técnicos do MP AP:

Salários dos técnicos do MP AP

Salários dos analistas do MP AP:

Salários dos analistas do MP AP

Além do vencimento básico, os servidores têm direito à Gratificação de Atividade do Ministério Público – GAMP

Adicional de Qualificação – AQ , que incidirá sobre o vencimento básico do cargo de provimento

efetivo do servidor, observado o seguinte:

I – 12,5% (doze vírgula cinco por cento), aos portadores de título de Doutor;

II – 10% (dez por cento), aos portadores de título de Mestre;

III – 7,5% (sete vírgula cinco por cento), aos portadores de Certificado de Especialização;

IV – 5% (cinco por cento), aos portadores de diploma de curso superior.

, que incidirá sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo do servidor, observado o seguinte: I – 12,5% (doze vírgula cinco por cento), aos portadores de título de Doutor; II – 10% (dez por cento), aos portadores de título de Mestre; III – 7,5% (sete vírgula cinco por cento), aos portadores de Certificado de Especialização; IV – 5% (cinco por cento), aos portadores de diploma de curso superior. Auxílio Saúde;

Gratificação por Ações de Capacitação

Gratificação por Atividades Especializadas

Demais vantagens e indenizações

I – conversão, em espécie, de férias e licença-prêmio suspensas por necessidade de serviço, havendo

disponibilidade orçamentária e desde que cumprido o período aquisitivo;

II – compensação ou conversão, em espécie, do plantão cumprido no período do recesso administrativo,

havendo disponibilidade orçamentária;

III – conversão, em folga, dos dias trabalhados em regime de plantão, nos finais de semana e feriados;

IV – gratificação adicional de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço, incidente sobre o vencimento

do cargo de provimento efetivo.

Concurso MP AP: inscrições e data da prova

Os interessados em participar do concurso MP AP e concorrer às vagas para os cargos de técnico e analista deverão se inscrever por meio do site da banca Cebraspe dentro do prazo de 8 de abril a 7 de maio (clique aqui para acessar a página de cadastro);

Organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), edital do concurso exige o pagamento das seguintes taxas de inscrição:

R$ 84 (técnico);

R$ 107 (analista);

As provas objetivas estão agendadas para a data provável do dia 8 de agosto de 2021. A seleção terá avaliação objetiva e discursiva, veja todos os detalhes aqui!

Resumo edital MP AP

Situação: edital publicado

Vagas: 10

Cargos: Analista e Técnico Ministerial

Salários: R$ 5.957 até R$ 7.612,47

Escolaridade: médio e superior

Período de inscrição: 8/4 até 7/5

Taxas de inscrição: R$ 84 (médio) e R$ 107 (superior)

Data da realização das provas objetivas: 1/8/2021

Link do edital do concurso MP AP

