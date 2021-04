Deus castiga faraó, tira Sarai de harém e envia praga para ‘devorar’ egípcios · .

Amenemhat 3º (André Ramiro) se arrependerá amargamente por ter cruzado o caminho de Abrão (Zécarlos Machado) em Gênesis. O faraó será castigado por desejar Sarai (Adriana Garambone), trancá-la em seu harém e até mesmo tentar violentá-la. Deus enviará uma praga que devorará o rosto do rei do Egito na novela da Record.

O mandachuva do Nilo se encantou pela filha de Terá (Julio Braga) ao ser tentado por Lúcifer (Igor Rickli), a ponto de arrancá-la à força da família. Ele ainda exigirá que o profeta dê a bênção para que ele possa se unir à sua irmã, mas o escolhido de Deus enfrentará o governante no folhetim de Camilo Pellegrini, Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro.

O egípcio não dará ouvidos às advertências de Abrão e decidirá se unir à personagem de Adriana Garambone nas cenas que serão exibidas a partir da próxima terça (20). Ele chegará a oferecer um banquete para a caravana que atravessou o deserto, fazendo, assim, a alegria de Ayla (Elisa Pinheiro) –que ficará deslumbrada com o luxo do palácio.

Sarai ainda será obrigada a se banhar com leite e óleos, além de usar as vestes dos nobres locais, mas não conseguirá esconder a tristeza em seu rosto. Khen (Pérola Faria), entretanto, estranhará a demora do faraó em chegar para a cerimônia e decidirá ir até os aposentos do marido a fim de apressá-lo.

Ela levará um susto ao chegar ao quarto, mas o público verá Amenemhat apenas de costas em um primeiro momento. “Não precisa fazer essa cara. É só uma coceira por causa dessa roupa que pinica o tempo todo”, dirá o todo-poderoso diante da rainha, ainda de queixo caído.

Abrão e Sarai em Gênesis

Surto de rubéola

Os telespectadores vão compreender o desespero de Khen assim que o faraó chegar para cumprimentar os convidados. As pessoas sentirão nojo ao ver o rosto do todo-poderoso do Saara coberto de feridas, pústulas e manchas avermelhadas, como se tivesse contraído rubéola da noite para o dia.

Amenemhat ordenará que os servos sirvam o banquete, mas ninguém conseguirá tocar na comida diante de seu rosto deformado. “Não sei como Sarai está aguentando ficar perto”, comentará Adália (Carla Marins). “Será que ninguém vai avisar a ele?”, sugerirá Ló (Emilio Orciollo Netto).

Abrão decidirá acabar com o burburinho de uma vez por todas. “Senhor de todo Egito. Sinto informar que seu rosto está vermelho, com algumas feridas. E pelo jeito coça muito”, avisará o hebreu. “Quero ver meu rosto. Agora”, ordenará o mandachuva.

Agar (Hylka Maria) se aproximará com um espelho, e Amenemhat soltará um grito de pavor ao se ver coberto de chagas. Ele acreditará que Sarai é uma mulher amaldiçoada e a devolverá a Abrão, com a condição de que ele e sua caravana deixem o Egito o mais rápido possível.

Gênesis é uma adaptação livre do primeiro livro da Bíblia Cristã. O folhetim é dividido em sete fases e, atualmente, a Record exibe a quinta temporada –Jornada de Abraão. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela bíblica.

