Abrão (Zécarlos Machado) vai questionar a sua fé no Criador durante um momento de fraqueza em Gênesis. Às vésperas do casamento forçado entre Sarai (Adriana Garambone) e Amenemhat (André Ramiro), ele confessará a Eliézer (Ronny Kriwat) que não compreende mais a vontade divina. “Por que Deus me abandonou?”, perguntará o ancião na novela bíblica da Record.

Lúcifer (Igor Rickli) incitou o faraó a se interessar pela filha de Terá (Julio Braga) no folhetim de Camilo Pellegrino, Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro. O rei do Egito caiu de amores pela “estrangeira” e mandou os seus soldados a jogarem em seu harém com o restante de suas mulheres e concubinas.

O mandachuva do Nilo insistirá mais uma vez para que Abrão abençoe a sua união com Sarai, mas o escolhido de Deus baterá o pé de que não pode lhe entregar a mão da irmã. O governante, no entanto, não dará ouvidos às suas reclamações e marcará o casamento para o próximo dia.

Em negação, o profeta não conseguirá dormir ou se alimentar direito nas cenas que serão exibidas na próxima terça (20). “Faz uma força, senhor. Precisa lutar pela senhora Sarai”, pedirá Eliézer, ao lhe trazer um prato de comida preparado por Ziva (Ana Paula Tabalipa).

Lágrimas nos olhos

“Sabe o que eu não entendo? Por que Deus me abandonou?”, disparará o homem, com lágrimas nos olhos. “E se Deus tem um plano que está fora do nosso alcance?”, sugerirá o rapaz.

Abrão refletirá por alguns instantes e logo perceberá a sua blasfêmia. “Você tem toda razão. Não posso duvidar dos planos de Deus nem por um só momento. Obrigado por me lembrar. Você está sendo um verdadeiro amigo”, agradecerá o líder religioso.

“Coma, então, senhor”, suplicará Eliézer, mais uma vez. “Vou ficar em jejum até amanhã. Quero estar disponível para ouvir a voz de Deus”, recusará o personagem de Zécarlos Machado.

