Devo ingressar em um curso técnico?

Ter uma boa qualificação profissional é o desejo de todo estudante que visa ingressar no mercado de trabalho. As maneiras de obter qualificação são diversas e variam de acordo a área de interesse de cada um. Nesse sentido, os cursos técnicos são uma ótima opção para adquirir conhecimento prático sem precisar passar anos em uma curso de graduação.

Além disso, os cursos técnicos oferecem um preparo prático das habilidades para o mercado profissional. No entanto, muitos estudantes ainda ficam na dúvida sobre qual caminho seguir e pensam se ingressar no curso técnico é ou não uma boa decisão. Por isso, antes de mais nada, é importante entender a diferença entre uma formação universitária e uma formação técnica.

A formação técnica tem como objetivo principal a capacitação rápida de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Diferente de um curso de graduação que envolve estudos teóricos e tem uma duração extensa, a formação por meio de um curso técnico leva em média 3 anos. Assim, em um curto período, após a conclusão, o aluno recebe um certificado que o possibilita concorrer a vagas de emprego na área em que se habilitou. Outra diferença é que não é necessário ter ensino médio completo para fazer um curso técnico, enquanto a graduação exige o ensino fundamental completo.

Programas nacionais de formação técnica

São muitas as instituições que oferecem bolsas para cursos técnicos no Brasil. Confira abaixo informações sobre as duas mais importantes.

Sisutec

O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) , foi criado em 2013 e é um programa fomentado pelo Ministério da Educação (MEC). Seu objetivo é a ampliação do acesso à educação no Brasil. Assim, anualmente há a oferta de vagas de maneira gratuita em instituições públicas e privadas. Para concorrer a essas vagas basta utilizar a sua nota do Enem.

Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é outro projeto fomentado pelo MEC. O programa serve como ferramenta de democratização do ingresso de pessoas de baixa renda no mercado profissional. Desse modo, os cursos são gratuitos e têm o foco nos setores de produção e serviço. Para ingressar é necessário estar matriculado no ensino médio ou já ter certificado de conclusão.

