Dexter: Jennifer Carpenter vai retornar no revival da série?

Desde que o revival de Dexter foi anunciado pelo canal Showtime, os fãs se perguntam se Jennifer Carpenter poderia retornar como Debra Morgan no elenco da série.

A personagem foi morta em um dos momentos mais polêmicos do seriado. Entretanto, a atriz pode ser trazida de volta de muitas maneiras, como o Dexter ser assombrado pela irmã, de forma semelhante a alguns momentos do anti-herói na produção original.

Além do mais, os fãs já estão convencidos de que a atriz está presente nas filmagens do revival. Ela compartilhou uma foto de um set não identificado no Instagram, junto com a seguinte legenda: “O trabalho está estranho este ano. É aí que eu digo algo como #vidadeset”.

Em adição, os fãs do Dexter Daily estão convencidos de que alguém na foto está usando um crachá de Dexter, o que, se fosse o caso, comprovaria que a atriz está envolvida com a produção.

Há também o fato de que Carpenter postou um vídeo do Museu e Parque de Esculturas de Cordova, localizado em Lincoln, Massachusetts, onde estão acontecendo as gravações da série. Contudo, sua postagem foi rapidamente deletada.

O fim de Dexter foi encerrado com o personagem principal aparentemente vivendo o resto de seus dias como lenhador. A conclusão não agradou muito os fãs de longa data e o showrunner Clyde Phillips está considerando o revival como uma oportunidade de escrever um segundo final.

(Showtime/Reprodução)Fonte: Showtime

No entanto, ele também afirmou: “Não estamos desfazendo nada. Não vamos trair o público e dizer: ‘Opa, foi tudo um sonho’. O que aconteceu nos primeiros oito anos aconteceu nos primeiros oito anos .”

Segundo a Showtime, a expectativa é de que os dez novos episódios sejam exibidos até o final de 2021.