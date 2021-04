Di María comenta chance de ter Messi como companheiro no PSG: “Seria maravilhoso”

O meia argentino Angel Di María comentou a possibilidade de jogar com Lionel Messi, caso o craque não renove seu contrato com o Barcelona. O Paris Saint-Germain seria um dos favoritos na “corrida” por Messi.

“Ter Messi como companheiro seria algo maravilhoso, mas ele é jogador do Barcelona, tem contrato e veremos o que irá acontecer no verão. Falo muito com ele e sempre lhe digo que o que importa é a sua felicidades e da sua família”, disse Di María à BeINSports.

Di María e Messi são, além de compatriotas, amigos. Ele e o volante Leandro Paredes seriam, inclusive, fatores que o PSG usaria para convencer Messi a se juntar ao clube. O contrato de Lionel com o Barça vai até o final da temporada e ainda não há uma definição acerca de seu futuro.

O novo presidente do clube catalão, Joan Laporta, já falou que vai conversar com Messi para convencê-lo a permanecer no Barcelona. Na atual temporada, o argentino possui 29 gols em 37 jogos e é a grande esperança de um possível título do Campeonato Espanhol para o Barça.