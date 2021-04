Dia da Terra: como surgiu, significado e como ajudar a proteger o planeta; veja dicas de boas práticas nesse 22 de abril | Meio ambiente

O Dia da Terra é celebrado mundialmente nesta quinta-feira, 22 de abril, com o intuito de conscientizar a população sobre os problemas no meio ambiente. Criada pelo ativista e senador norte-americano Gaylord Nelson (1916-2005), a data e a rememora a importância de conservação no planeta.

De acordo com relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de um milhão de espécies da fauna e da flora correm risco de extinção. O aquecimento global, que pode afetar a saúde de milhares de pessoas no futuro, deve chegar a mais de 3ºC, ainda segundo a entidade.

Voluntária em coleta de lixo na rua. Foto: Getty Images



Dia da Terra: guia das boas práticas e dicas para a conservação do planeta e do meio ambiente

Hábitos simples no cotidiano podem ajudar na conservação do planeta. Não jogar lixo na rua, reduzir o consumo de plásticos e apostar em reciclagem são atitudes fáceis de agregar no dia a dia. Abaixo, veja dicas em prol do meio ambiente:

1 – Não jogue lixo na rua. Esse mau hábito contribui para causar enchentes, mas também pode gerar a morte de animais aquáticos. Isso porque o lixo é carregado durante o período de chuvas e acaba chegando em rios e mares. No caso dos plásticos, por exemplo, baleias, peixes e tartarugas confundem o material com alimento e morrem intoxicados.

2 – Reduza o uso do plástico. Segundo estudo divulgado no Fórum Mundial da Água em 2018, o oceano recebe milhões de toneladas de lixo anualmente. De acordo com o levantamento, metade dos resíduos é plástico. A estimativa é que, até 2050, haja mais plástico no mar do que peixes.

3 – Reduza o consumo de carne. A produção da carne pode acelerar os efeitos do aquecimento global. De acordo com relatório do Greenpeace, a recomendação é que o alimento seja reduzido em 50% até 2050. Caso as pessoas não sigam a orientação, essa indústria deve ser responsável por 52% das emissões globais de gases de efeito estufa no futuro.