Dia das Mães: confira a lista sugestões de presentes de até R$100

O Dia das Mães está chegando e você está em dúvida do quer dar de presente nesta data? Cosméticos, acessórios, papelaria, comidas, roupas, artesanato, são algumas das opções. Pensando nisso, o iBahia preparou uma lista com preços de até R$ 100. Confira abaixo algumas opções:

O Boticário

Para o Dia das Mães, o Boticário preparou kits a partir de R$ 32,90. Os kits dá para presentear todas as mães da família. Vale a tia querida, madrinha, avó, futuras mamães, sogra ou amigas que acabaram de estrear na maternidade. Os produtos podem ser adquiridos em todas as lojas e pontos de venda, ou pelo site e aplicativo da marca.

Kit Mãos Premium

Creme Hidratante Desodorante para mãos Acetinado Lily

Creme Hidratante Desodorante para mãos Elysée

Preço: R$44,90

Kit Nativa SPA Quinoa

Nativa SPA Quinoa Loção Firmadora Desodorante

Nativa SPA Quinoa Creme Antissinais para mãos FPS 15

Preço: R$86,90

Kit Cuide-Se Bem Deleite

Cuide-Se Bem Deleite Loção Hidratante

Cuide-Se Bem Deleite Creme Hidratante para mãos

Cuide-Se Bem Deleite Body Spray

Kit Preço: R$99,90

Farm

Para o Dia das Mães a loja de roupa FARM está com diversas promoções para dar de presente, a partir de R$ 59. Confira algumas sugestões: caneca tropicando, fronha estampada azaleia, prato sobremesa flor mistureba. Os produtos podem ser adquiridos através do site.

Buffet Fernanda Possa

Para os filhos que desejam presentear as mães, o buffet Fernanda Possa preparou kits especiais: Terrine de Grana Padano (em formato de coração) com frutas vermelhas e grissinis; Focaccia (em formato de coração) com Pasta de Burrata, Tomatinho Confitado e Parma junto com Azeite Aromatizado; Brie Folhado com 2 Potinhos de Geleia e 1 Potinho de Mel com Favo; e Caixa de Potinhos de Sobremesa. As encomendas podem ser feitas através do número: 71 99982 8499 .

Bendito Salgado

Para esta data tão especial, a Bendito, mais uma vez inova no cardápio, com opções maravilhosas para o presente da mamãe. As encomendas podem ser feitas através do site.

Entre as opções estão: buquê de morangos cobertos por brigadeiro gourmet branco, uma caixa escrita “Love Box”, que vem com mini bolo e doces finos variados, Bendita Caneca, cheinha de brigadeiro de colher branco e ao leite ou palha italiana.

Além da Bendita Barca de brigadeiro vem com brigadeiro gourmet ao leite e de sabores variados, formando a frase “Te amo mãe”, Kit Amor com mini cake doce, mini cake salgado, mini torta salgada, quiches salgados, docinhos finos e brigadeiro de oreo, entre outros.

Shopping Paralela

A dica de presente da The Body Shop é a Vitamina C Spray Energizante Facial (100ml) de: R$ 89,90 por: R$ 79,11. O produto vai deixar a pele da mamãe mais hidratada e também pode ser usado como fixador de maquiagem.

A Kopenhagen indica como presente as suas Rosas ao Leite (150gr), que vão tornar o domingo da mamãe mais especial, doce e saboroso. De: R$ 59,90 por: R$ 52,71, o presente vai surpreender e agradar em cheio.

Na loja Riachuelo, há opções de roupas para todos os tipos de mamães e para todos os bolsos, como este macaquinho de R$89,90.

Dermage

Em comemoração ao Dia das mães, a Dermage, de dermocosméticos, desenvolveu uma edição especial da Vinocare Acqua, a bruma de resveratrol com poderosa ação antioxidante. Com estampa exclusiva, o produto promete combater o envelhecimento precoce e pode ser usado diariamente para acalmar e refrescar a pele, auxiliando na hidratação e luminosidade. Por R$ 59,90.

Lola Cosmetics

A linha Danos Vorazes, da Lola Cosmetics, é ideal para quem deseja um tratamento de salão sem sair de casa. À base de CBA (alternativa legal e segura ao óleo de Canabidiol), Kombucha e com fórmula rica em complexo probiótico e ação anti-inflamatória, ela promete devolver a saúde e vitalidade dos fios. Além disso, proporciona uma sensação de relaxamento, controla o frizz e auxilia na reparação tecidual, através de sua proteção antioxidante. O produto pode ser comprado através do site.

Miniso

Para o Dia das Mães, a Miniso preparou algumas opções para presentar as mamães. A loja está presente nos Shoppings Bela Vista e Shopping Barra. Confira opções:

Kit de pincéis: R$ 44,99

Disco de algodão: R$ 16,99

Escovinha facial R$ 29,99

Suporte para panela: R$ 16,99

Kit de talheres: R$ 17,99

Marmita: R$ 24,99

Luva de forno: 21,99Necessaire: R$ 24,99

Kit de viagem: R$ 24,99

Necessaire de viagem: R$ 44,99

Nazca Comésticos

O Dia das Mães se aproxima e nada melhor do que comemorar essa data especial cuidando de quem a gente ama. Desenvolver hábitos de autocuidado é uma forma de olhar para si mesma com mais amor, priorizando o bem estar e a qualidade de vida. Pensando nisso, a Nazca separou alguns kits para presentear as mamães. Eles podem ser adquiridos através do site.

Para cabelos cacheados

Para as crespas, cacheadas e onduladas deixarem os cabelos hidratados e definidos, a Nazca oferece quatro kits diferentes que atendem todos os tipos de cachos e suas curvaturas.

Kit Eu Escolho Cachos – Cabelos Crespos

Kit Eu Escolho Cachos – Cabelos Cacheados

Kit Eu Escolho Cachos – Cabelos Ondulados

Kit Eu Escolho Cachos Volumosos

Para cabelos lisos

Já as lisas, que desejam manter os fios macios e alinhados, podem aproveitar os produtos de tratamento e alisamento capilar.

Kit Origem Óleo de Coco Shampoo + Condicionador + Máscara + Reparador de Pontas

Kit Origem Maxiliss Coco + Tamarindo

Kit Manutenção BTX Cabelos Loiros

Kit Manutenção BTX Todos os Tipos de Cabelo

Cronograma capilar

O cronograma capilar é um tratamento que pode ser feito em todos os tipos de cabelo. Além de promover hidratação, nutrição e reconstrução de forma prática no dia a dia, ele também traz saúde aos fios, reduz o frizz e a opacidade.

Kit Cronograma Capilar Power Água Micelar + Argan + Colágeno

Kit Cronograma Capilar Power Babosa + Óleo de Coco + Whey Protein

Kits de uso diário com loção para o corpo

Com uma seleção de produtos completa, esse kit foi inteiramente pensado no cuidado diário dos cabelos e também do corpo. Ele acompanha shampoo, condicionador, creme para pentear, reparador de pontas, creme de hidratação e creme hidratante corporal.

Kit Origem Abacate + Origem Corpo Lavanda

Kit Origem Mel e Ceramidas + Origem Corpo Rosas e Algodão

Kit Origem Cachos + Origem Corpo Frutas Vermelhas

Kit Origem Saudosa Babosa + Origem Corpo Maracujá

Kit Origem Óleo de Argan + Origem Corpo Proteínas do Leite e Aveia

Kit Origem Óleo de Coco + Origem Corpo Amêndoas e Macadâmia

Kit Origem Óleo de Coco + Hidratante Corporal Origem Coco

C&A

Presentear no Dia das Mães, no próximo dia 9 de maio, reforça o laço de cuidado e carinho com a figura materna. Por isso, a Warner Bros. Consumer Products, divisão de licenciamento da Warner Bros., oferece diversas opções de presentes com a temática de Mulher-Maravilha. Feitos em parceria com grandes marcas, as peças de moda, itens criativos e eletrodomésticos seguem a temática da heroína, que completa 80 anos em 2021. As peças estão disponíveis nas lojas físicas e online da marca, com preços sugeridos entre R$ 19,99 e R$ 99,99.

Riachuelo

Com toalhas de banho, manta para cama e maiôs, a Riachuelo oferece outras opções de itens da coleção de Mulher-Maravilha. Camisetas, moletons, bermudas e croppeds também estão entre as peças, que têm grades também entre o PP e o GG. As peças têm preços sugeridos que variam de R$ 19,99 a R$ 169,90, e podem ser encontradas em lojas físicas da marca ou pelo site oficial.

Acuo

Dormir como uma heroína faz parte dos itens de presente da Acuo, loja especializada em pijamas temáticos. Há peças para a marcante combinação mãe filha, com uma camisola da Mulher-Maravilha para o inverno. Além disso, há peças para noites mais quentes, com camiseta e shorts ou camisola de manga curta, com ilustrações da narrativa dos cinemas. Os tamanhos variam entre o P e GG, dependendo da peça, e os preços sugeridos ficam entre R$ 89,90 e R$ 189,90.

Havaianas

Os chinelos Havaianas não ficaram de fora da coleção de Mulher-Maravilha. Há opções coloridas, com estampas da heroína e cenas dos quadrinhos, todas no modelo slim. Com preço sugerido de R$ 47,99, os calçados têm grande entre 33/34 e 41/42. É possível encontrar os produtos em lojas físicas e online do varejo, além das unidades próprias da marca.

Philco

Estilo e praticidade facilitam o dia a dia de qualquer heroína. A Philco tem uma linha personalizada de produtos eletroeletrônicos Mulher-Maravilha. Secador e cacheador de cabelos estão entre as opções de presente para os cuidados pessoais. A marca também conta com multiprocessador, espremedor, liquidificador e batedeira sob a temática da personagem. Os preços sugeridos variam entre R$ 159,90 e R$ 879,90, os produtos podem ser encontrados em lojas do varejo ou no e-commerce oficial da Philco.

Tramontina

A Tramontina oferece diversas opções de produtos entre faqueiros, chaleiras, jogos de panela, jogos de potes e frigideiras. Os itens têm preço sugerido entre R$ 70,54 e R$ 588,05, e podem ser encontrados em lojas online e no canal de venda oficial da Tramontina.

Imaginarium

A Imaginarium conta com itens para presentear no Dia das Mães que reforçam o estilo de cada mulher. Com carteira, nécessaire e garrafa térmica temáticas de Mulher-Maravilha, a rotina dentro e fora de casa pode ficar mais prazerosa. A marca ainda conta com um espelho personalizado, quem também funciona como porta-retrato. As opções de presente têm preço sugerido entre R$ 129,90 e R$ 199.90, e estão disponíveis em lojas físicas e online.

*Sob supervisão da repórter Isadora Sodré