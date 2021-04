Dia das Mães em casa: saiba onde encomendar uma refeição para comemorar a data

O Dia das Mães comemorado no domingo (9) está se aproximando e nada melhor do que planejar uma refeição ao lado de quem amamos, sem sair de casa. Pensando nisso, o portal iBahia preparou uma lista de lugares em Salvador que aceitam encomendas para a data. Confira:

Restaurante Fasano

O restaurante Fasano Salvador traz o sabor da clássica gastronomia italiana para celebrar o Dia das Mães, no conforto e segurança de casa. A equipe do Chef Lomanto Oliveira criou um cardápio especialmente para a ocasião sob encomenda.

O menu de entrada oferece três opções de salada, além de duas opções de frutos do mar: Filetto Di Branzino In Crosta Di Mandorla (Filé de Robalo em Crosta de Amêndoa ao Molho de Manjericão com Legumes Grelhados) e Bacallà alla Crema (Bacalhau ao Molho Cremoso com Arroz De Amêndoas e Brócolis).

Finalizando com a doçura que a data merece, o celebrado Tiramissù (Torta Italiana com Mascarpone, Chocolate, Marsala e Café), a receita napolitana Millefoglie Classica (Mil Folhas com Crème Pâtissière), o Mousse ai Frutti di Bosco (Mousse de Frutas Vermelhas) e o Mousse al Cioccolato (Mousse de Chocolate com Calda de Frutas Vermelhas).

Os pedidos podem ser realizados até o dia 8 de maio às 14h. Entregas de terça a sábado das 12h30 às 21h. E aos domingos até às 17h. Contato: 71 2201 6336

Pernil da Joe

Já para o almoço ou jantar em família, o Pernil da Joe, marca lançada pelo grupo em plena pandemia no Dia das Mães do ano passado retorna com a receita tradicional do suculento pernil de cordeiro, que agora ganha mais uma opção: o pernil de porco. Como opções à parte, o cliente pode escolher outros acompanhamentos como tropeiro de feijão verde com cuscuz, salada crocante, arroz de brócolis, farofa caseira e cuscuz marroquino. O prato está disponível nas versões para 04 pessoas (R$ 199), duas pessoas (R$99) ou individual (R$ 64).

As encomendas podem ser feitas até o dia 05 de maio ou enquanto durarem os estoques pelos telefones (71) 3018-7303| (71) 98886-9517 ou através do Instagram @pernildajoe.

Bolo da Luz

O Bolo da Luz apresenta três opções de cestas de café da manhã completas. Um dos destaques é a Cesta Joe (R$ 199), com doze itens campeões de venda: Bolo piscina de tapioca com doce de leite e ameixa, minipão delícia de queijo do reino, sequilhos goiabinha, mix de brownies (chocolate, doce de leite e ninho), cuscuz de tapioca, minitortinha de frango com catupiry, torradinhas de ervas finas, canoinha de parmesão, ambrosia e suco integral de uva. Tem ainda a Cesta Carmela (R$ 230) e a Cesta Jam (R$ 149). O cliente pode ainda personalizar a sua própria cesta entre as dezenas de itens da marca e complementar o presente com miniorquídeas, orquídeas e caneca temática.

As encomendas podem ser feitas até o dia 05 de maio ou enquanto durarem os estoques pelos telefones (71) 3018-7303| (71) 98886-9517 ou através dos Instagram @bolodaluz.

Pesto

Para o Dia das Mães, o Restaurante preparou um cardápio especial para o almoço. Para a entrada tem as opções: Involtino de berinjela com mussarela de búfala e pesto ao sugo e parmesão e queijo brie assado com geleia de cebola roxa. Para prato principal: escalopes de filé ao molho de cabernet sauvignon, camarões salteados ao alho e ervas frescas em cama de mandioquinha. Para a sobremesa: cheese cake de caramelo amanteigado á flor de sal, torta cremosa de chocolate com cupuaçu e castanhas caramelizadas.

Os pedidos serão aceitos até 04/05 e as entregas acontecerão no do 09/05 até as 12h, através do telefone: 71 98175-9785.

Sodiê Doces

No lançamento para comemorar o Dia das Mães, a Sodiê Doces escolheu o bolo Red Velvet para traduzir o amor em sabores da cor do coração. O bolo vermelho, um dos mais amados pelos norte-americanos, será apresentado em duas versões: o tradicional, feito com receita original, e a brasileira, com um sabor mais doce.

Com a entrega em qualquer data a partir dia 1º de maio, as duas versões do Red Velvet, já podem ser encomendadas pelo WhatsApp (71) 99253.4050 ou pela Central de Atendimento (71–3289.3657). No início de maio, os bolos também poderão ser encontrados nas lojas de Vilas do Atlântico e no interior do Extra Hipermercado (Paralela) e solicitados por delivery, através da ou pelo aplicativo IFood com entrega em várias regiões de Salvador e Lauro de Freitas.

*Sob supervisão da repórter Isadora Sodré