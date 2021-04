Dia do Beijo: conheça a história da data e descubra como é o beijo de cada signo

Nesta terça-feira (13) é comemorado no mundo todo o Dia do Beijo. Até hoje ninguém tem certeza sobre como essa data começou a ser celebrada, mas há uma história que vem diretamente da Itália que pode explicar como tudo se iniciou.

Reza a lenda que um jovem chamado Enrique Porchelo ficou conhecido por ter beijado todas as mulheres da vila italiana onde morava, no século 19. O padre do lugar, exausto dos rumores vindos sobre Enrique, ofereceu um prêmio em moedas de ouro àquela que nunca tivesse sido beijada pelo rapaz.









Na época, ninguém apareceu para buscar o prêmio. Com isso, o tesouro oferecido pelo padre permanece escondido em algum canto da Itália, esperando pela mulher que não tivesse recebido o beijo de Enrique. A lenda diz que a história aconteceu no dia 13 de abril de 1882.

Para comemorar a data, que se incorporou ao nosso cotidiano, o Bolavip Brasil lista abaixo o tipo de beijo de cada pessoa de acordo com o seu signo. Procure o seu e veja se as informações são reais (ou não):

Áries (21 de março a 19 de abril)

Os beijos de Áries, assim como suas personalidades, são uma força de calor e entusiasmo. Eles mergulham de cabeça e realmente vão bem fundo, independentemente de ser o seu primeiro beijo ou se vocês dois tiveram um treino preliminar. Se você esperava um beijo dócil, deveria ter pensado em outra coisa, porque Áries nunca é dócil, muito menos no beijo.

O beijo lascivo deste signo de fogo é realmente recomendado para beijar iniciantes. Seu primeiro beijo em Áries também deve lhe ensinar o que fazer com as mãos durante o beijo.

Infelizmente, em linha com seus começos rápidos e aquecidos, semelhantes a supernovas, você pode esperar resfriamentos rápidos e igualmente eficientes. Então, se você está esperando seu beijo de Áries esta noite, prepare-se com uma parede atrás de você antes de continuar com esse beijo enérgico, apaixonado e luxurioso.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Beijos e outros termos parecem inadequados para descrever a marca de beijos taurina. Touro com certeza sabe o que um beijo deve ser e dá uma chance prazerosa em explicar isso aos outros meros mortais do zodíaco.

Uma mecha de lábios de Touro é bem ajustada, sedutora e infinitamente íntima. As sequências de beijo não são apenas deliberadas e expressas com emoção, mas você pode facilmente se afogar em seu abismo sem fim.

Então, se você adora romance, Taurus sabe mostrar a lua e as estrelas para uma garota, com um único beijo demorado. Se você quer que o Touro o beije, experimente uma fragrância requintada que perdure e talvez até coloque uma toupeira vitoriana usando seu delineador preto.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Os beijos de Gêmeos são provocantes e divertidos, mesmo quando são profundamente significativos ou casualmente divertidos. Os beijos de Gêmeos são como nenhum outro no zodíaco, pois são intelectualmente estimulantes, além de serem suavemente excitantes. Seus beijos são frequentemente precedidos de brincadeiras provocantes, e há muita conversa e risos.

Uma reminiscência do ensino médio, Gêmeos pode recriar o mesmo charme e palpitação de coração com uma construção casual, brincadeiras provocantes e sorrisos tímidos. Pode até haver mensagens de texto juvenis e telefonemas divertidos.

O cara de Gêmeos normalmente confiante vai demorar, mas esperar é um requisito razoável se você quiser um beijo perfeito que não seja descuidado nem excessivamente molhado. A perfeição geralmente requer paciência e persistência.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Beijos de câncer podem trazer o calor do lar direto para onde você estiver. Esses beijos são como um abraço caloroso e sincero que leva você a um conto de fadas do estilo felizes para sempre.

Pode-se dizer que os beijos de Câncer são paradoxos fantásticos que podem atraí-lo com facilidade magnética. Já tentou definir algo que é tímido, mas aconchegante, indiferente, mas cativante, terno e divertido, profundo e sensual, mas casual e sedutor? Isso é um beijo de Câncer para você.

Os beijos de câncer o transcendem para um mundo irreal onde tudo é bem oleado e aveludado. Agora, quem não se deixaria seduzir por isso? Especialmente quando está associada ao alto quociente emocional de Câncer e à sensualidade fácil.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Nenhum ato de Leão pode ser classificado como outra coisa senão um show no palco do mundo. Mesmo em algo tão pessoal e íntimo, você sempre encontrará Leo dando o melhor de si, e qualquer show certamente será impressionante quando isso acontecer.

Os beijos de Leão são sempre descritos em adjetivos animalescos como selvagem, desinibido e selvagem. O beijo deles nunca está completo sem uma mordida estratégica, uma mordida divertida e uma garra calculada nas zonas erógenas. Pode até haver efeitos sonoros que podem envergonhar até mesmo a acústica mais brilhante.

Os beijos de Leão nunca são espontâneos, mesmo quando parecem. Sim, este signo do zodíaco certamente pode ceder a um impulso e lhe dar um beijo improvisado, mas na cabeça deles, é uma tomada final e ao vivo. De que outra forma o desejo de admiração de Leo obteria seu merecido aplauso, a menos que seu beijo fosse realmente perfeito?

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Com Virgem, as expectativas deles em relação ao seu beijo podem ter que vir antes das expectativas que eles têm. Como perfeccionistas do melhor tipo, os virginianos sabem o que é o melhor e sabem que merecem.

Portanto, não seja muito descuidado, ou muito molhado, ou muito rápido, ou muito lento, ou muito apressado, ou não tenha fome o suficiente, ou use muita língua, ou use muito pouco, e assim por diante. Até o mais terreno dos beijos de Virgem tem a capacidade de teletransportar seu romance para algo irreal, pois os beijos de Virgem são imaginativos, oníricos e quase tão perfeitos quanto os beijos realmente podem ser. Para piorar, eles são totalmente sinceros.

O beijo de um virginiano é possivelmente o único verdadeiramente altruísta do zodíaco. Seu virginiano é possivelmente o único que colocará suas necessidades e sentimentos acima dos dele quando se trata de onde o coração está realmente envolvido.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Libra foi feita para o romance, e o romance certamente escorre de cada ação que eles realizam. Os beijos de Libra atraem você e fazem você sentir que o mundo deles gira em torno de você. Cada beijo de Libra certamente fará você se sentir como se o seu felizes para sempre estivessem mais perto do que você pensa.

Os beijos de Libra são cheios de purpurina romântica. Provavelmente, mesmo que você não tenha um parceiro de Libra desde sempre, você nunca esquecerá seu primeiro beijo. Porque cada beijo após o primeiro terá a mesma paixão, romance e ardor.

Libra também beija generosamente. Não é ele que se intimida depois de um beijinho nos lábios; a dele vai demorar mais e empurrá-lo em uma jornada que envolve línguas, mãos e cada pedacinho de seu coração e alma.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Quando Escorpião beija, ele deixa uma marca permanente na psique do beijado, algo como uma marca de ferro em brasa. Você vai sentir o beijo direto na sua alma. Os beijos de Escorpião são profundos e sensuais. Eles também duram muito, muitas vezes com ambas as partes perdendo a noção do tempo e do lugar.

Os beijos de Escorpião são aqueles que podem ocorrer em qualquer lugar, em qualquer ambiente e a qualquer momento, mesmo quando menos se espera. Você também pode encontrar alguma criatividade séria nesses beijos.

Mesmo o mais casual dos beijos de Escorpião é uma espécie de explosão, uma explosão de emoções. Portanto, fique alerta e com plena consciência de suas instalações, mesmo quando estiver drogado pelo beijo, para não esquecer que era para ser apenas um beijo.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O eternamente amigo Sagitário nunca pensará duas vezes antes de lhe dar um beijo amigável aqui e ali, de forma espontânea e esporádica. Mas, para que você realmente entre em um beijo romântico, vai ter que trabalhar um pouco mais.

Os beijos de Sagitário são como explosões em miniatura: imprevisíveis e muitas vezes acompanhados de muito drama. Haverá risos e lágrimas, piadas e cócegas, até mesmo alguns flertes e brincadeiras. Os beijos sempre serão divertidos e, na maioria das vezes, deixarão você querendo mais e mais.

Deixe Sagitário saber que você é indispensável em suas vidas. Uma vez lá, seus beijos durarão a vida toda, pois o romance com um sagitariano entusiasmado nunca será monótono, enfadonho e seco.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Capricórnio certamente não é o romancista mais franco do zodíaco, e também não é o tipo mais amoroso e carinhoso. Mas quando toda a diversão e brincadeira realmente acabam, é o amor do capricorniano que mais se aproxima do tipo real e duradouro.

Quando um capricorniano beija, você pode esperar um pouco de reserva, um pouco de constrangimento de boca fechada e, possivelmente, uma certa falta de paixão espontânea. Mas quando as condições forem adequadas, você notará uma mudança nas placas tectônicas de sua paixão.

Os beijos de Capricórnio são cheios de sentimento apaixonado, estilo e classe. Sim, mesmo o capricorniano menos romântico sabe como cortejar sua garota com estilo, e estilo e classe são uma expressão fluidamente natural com este signo.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os aquarianos não são apenas incomuns e incomuns em seus modos e maneiras, mas também são os mesmos em seus empreendimentos românticos.

Freqüentemente, eles são os únicos com uma abordagem peculiar ao romance, então só podemos imaginar o nível de engenhosidade que seus beijos podem conter. Quando um aquário entra no ritmo, seus beijos podem ser absolutamente de tirar o fôlego – literalmente, na verdade, já que você pode ter que afastá-lo apenas para respirar.

Os beijos de Aquário também surpreendem. Espere o inesperado com este, especialmente com as sequências de língua, e esteja pronto para corar se você for um novato. Mesmo o mais platônico dos começos pode levá-lo às profundezas mais profundas e inexploradas de um beijo que deixa vocês dois do chão inesperadamente.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Se você quer ser beijado profundamente para cima, para baixo, à direita, à esquerda e ao centro, Peixes é sua melhor aposta. Eles não deixarão pedra sobre pedra quando lhe derem um de seus beijos “duradouros pelo que parece para sempre”, e você pode literalmente se sentir como a Bela Adormecida acordada de décadas de sono.

Seu fervor o deixará ofegante e sonhando. Basta um beijo do pisciano para você deixar a terra do real e entrar na terra do “sonhador e fantástico”. Esse é o poder de um beijo de Peixes.

Só existe uma maneira de conseguir um beijo de Peixes: fazer com que os Peixes se importem profundamente com você. Você nunca sabe – depois de fazer isso, você poderá ter um romance duradouro.