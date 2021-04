Dia Mundial da Saúde: 7 séries médicas para fãs da área

Você já parou para pensar sobre quais são suas séries médicas favoritas?

No dia 7 de abril, comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Trata-se de uma data para refletir e conscientizar a população sobre os mais variados espectros sanitários, fomentados, principalmente, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). E já está mais do que provado que o público gosta de acompanhar séries médicas, nas quais os dramas densos e as esperanças para a cura são os principais enredos.

Existem diversas séries que exploraram ao longo dos anos todos os bastidores dos hospitais. Pensando nisso, montamos uma lista super especial com 7 séries médicas para fãs da área, confira!

7. The Good Doctor

(ABC/Reprodução)Fonte: ABC

Atualmente exibindo sua 4ª temporada pela ABC, The Good Doctor apresenta Shaun Murphy (interpretado por Freddie Highmore), um jovem cirurgião autista que precisa enfrentar diversos desafios, tanto profissionais quanto pessoais.

Ao longo dos episódios, o público acompanha seu incrível talento para lidar com seus pacientes, além de seu desenvolvimento com a equipe de médicos e enfermeiros com quem trabalha. O elenco ainda conta com as participações de Antonia Thomas, Richard Schiff, Paige Spara, Hill Harper, Nicholas Gonzalez e Fiona Gubelmann.

6. The Resident

(Fox/Reprodução)Fonte: Fox

Criada por Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi e lançada em 2018, a série da Fox atualmente está em sua 4ª temporada. Nela, os espectadores acompanham a rotina dos médicos do Chastain Park Memorial Hospital enquanto enfrentam desafios pessoais e profissionais a todo momento.

Nesse contexto, Conrad Hawkins (Matt Czuchry) se apresenta como uma subversão aos padrões médicos do local. Há muitos segredos por entre os corredores do hospital que fomentam discussões e investigações. Emily VanCamp, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Shaunette Renée Wilson, Jane Leeves e Morris Chestnut também estão no elenco.

5. New Amsterdam

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Exibido pela NBC, o drama médico mostra os desafios de Max Goodwin (Ryan Eggold) quando ele assume o comando de um dos hospitais públicos mais antigos dos Estados Unidos. Com grandes objetivos em mente, ele planeja realizar uma grande reforma no sistema de saúde para conseguir atender todos os pacientes sem muitas burocracias e com grande qualidade.

A 3ª temporada da série, que está sendo transmitida atualmente, vem abordando a pandemia do coronavírus com um olhar delicadamente profundo e apostando nos dramas pessoais de seus personagens para o desenvolvimento narrativo da série.

4. The Knick

(Cinemax/Reprodução)Fonte: Cinemax

Dirigida pelo cineasta Steven Soderbergh, The Knick teve duas temporadas eletrizantes. A produção é ambientada na Nova York do começo do século 20, mostrando como as tecnologias médicas se desenvolveram em uma época de grandes incertezas.

Dessa forma, John Thackery (Clive Owen), baseado em William Stewart Halsted, cirurgião da vida real, tem grandes ambições relacionadas às novas descobertas médicas.

3. Sob Pressão

(Globo/Reprodução)Fonte: Rede Globo

Criada a partir de um filme de 2016, essa série brasileira foi lançada pela Rede Globo e já conta com três temporadas. Além disso, um especial desenvolvido para retratar a pandemia do coronavírus ficou disponível no Globoplay no ano passado.

A trama aborda a visão de dois cirurgiões — um cético (Júlio Andrade) e uma religiosa (Marjorie Estiano) — enfrentando diversos desafios em um hospital público no Rio de Janeiro. No elenco ainda estão Bruno Garcia, Pablo Sanábio, Josie Antello, Stepan Nercessian, Fernanda Torres e Talita Castro.

2. House

(Fox/Reprodução)Fonte: Fox

Com oito temporadas emocionantes, o médico Gregory House (vivido por Hugh Laurie) cativou os espectadores com seu jeito mal-humorado, mas bastante preciso no diagnóstico de diversos casos que se configuravam em inúmeras possibilidades. Como infectologista e repleto de manias, ele também demonstrou ser bastante cético perante a fé de seus pacientes.

House foi conquistando a confiança e respeito de vários residentes no Hospital Universitário em que trabalha, aprimorando técnicas e ensinando indiretamente tudo o que sabia. Há muitas influências de personagens da literatura para a construção do personagem, o que faz de House uma série muito especial.

1. Grey’s Anatomy

(ABC/Reprodução)Fonte: ABC

Desenvolvida por Shonda Rhimes, atualmente Grey’s Anatomy exibe sua 17ª temporada pela ABC. Ao longo dos episódios, os espectadores acompanham casos extremamente comoventes no Grey Sloan Memorial Hospital, além dos diversos relacionamentos entre os personagens.

A protagonista é Meredith Grey (Ellen Pompeo) que, inicialmente, passa pelo grande dilema de estar apaixonada por seu chefe, o neurocirurgião Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Nesse enredo também estão Miranda Bailey (Chandra Wilson), Izzie Stevens (Katherine Heigl), George O’Malley (T.R. Knight), Alex Karev (Justin Chambers), Addison Montgomery (Kate Walsh) e, finalmente, Cristina Yang (Sandra Oh), a melhor amiga de Meredith.