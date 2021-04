Dia Mundial do Livro: veja quatro obras brasileiras e estrangeiras que você pode gostar de ler no período de isolamento social | Literatura

O Dia Mundial do Livro é comemorado nesta sexta-feira, 23 de abril, em homenagem à literatura. Para celebrar a data, o Bolavip Brasil preparou uma lista com livros de diversos gêneros e países que você não pode deixar de ler, especialmente em tempos de isolamento social.

Livros brasileiros

Capitães da Areia, de Jorge Amado (romance): Embora muitas pessoas associem o livro com a obrigatoriedade de vestibular, o livro não tem um linguajar difícil e segue a trajetória de um grupo de crianças de rua. Não fique com receio de ler: a obra é inovadora e te prende do início ao fim.

Jovem lendo um livro. Foto: Getty Images



Helena, de Machado de Assis (romance): As obras mais conhecidas de Machado de Assis são Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas Helena não fica atrás no quesito genialidade. O romance acompanha a história de uma mulher humilde que muda de vida depois de ser reconhecida como filha de um homem rico. O final da trama ainda pode ser considerado como um dos mais surpreendentes do escritor.

Livros internacionais para apreciar no Dia Mundial do Livro

Os homens que não amavam as mulheres, de Stieg Larsson (mistério, suspense e crime): O livro é o primeiro da triologia Millennium e gira em torno de uma jovem desaparecida há anos. O thriller também aborda temas importantes como, por exemplo, a violência contra a mulher. O mistério da trama irá fazer você devorar o livro!

Saga Percy Jackson, de Rick Riordan (mitologia grega): Se você é fã de mitologia grega ou tem interesse pelo assunto, você não pode deixar de ler Percy Jackson. A história acompanha a vida de um garoto que descobre que é filho do deus grego do mar e passa a viver muitas aventuras. O ponto alto é que você não precisa ter conhecimento em mitologia para começar a leitura: tudo é explicado detalhadamente.