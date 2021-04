Dica de beleza: veja o passo a passo de cuidados diários para diferentes tipos de pele

Quer ter uma pele bonita, macia e saudável? Você precisa investir em uma limpeza profunda com dermocosméticos prebióticos. Esses produtos ajudam a manter o equilíbrio e integridade da “flora” do rosto, separando as células microbianas boas das ruins.

“A ação Prébiótica garante a saúde incondicional da pele, prevenindo o envelhecimento e outras reações indesejáveis, como, por exemplo, irritações. Fazer a limpeza profunda é essencial para preparar a pele para os próximos passos de cuidados diários. Sem falar que a limpeza de pele prebiótica é muito mais saudável que a comum”, explicou Elaine Veríssimo, diretora da Árago.

Foto: divulgação



Os produtos repõem nutrientes essenciais, reparam e reforçam a função imunológica da pele, além de regular a microbiota cutânea. Eles são indicados para todos os tipos de pele.

Os especialistas da Árago Dermocosméticos listaram os passos diários para limpeza dos diferentes tipos de pele. Confira:

Pele Mista e Oleosa



1 – Sabonete bioprotetor: ação prebiótica + sabonete inteligente que previne envelhecimento e reações da pele.

2 – Tonica biosuavizante pele normal a sensível: ação prebiótica + ação calmante

3 – Biocontrol antioleosidade: ação prebiótica + pele 12 vezes mais sequinha durante todo o dia.



Pele Normal a Seca

1 – Sabonete bioprotetor: ação prebiótica + sabonete inteligente que previne envelhecimento e reações da pele

2 – Tonica Biosuavizante pele normal a sensível: ação prebiótica + ação calmante

3 – Bioesfoliante: ação prebiótica + duplo sistema de afinamento da pele

Pele sensível (com tendência a vermelhidão)

1 – Sabonete Bioprotetor: ação prebiótica + sabonete inteligente que previne envelhecimento e reações da pele.

2 – Tonica Biosuavizante pele normal a sensível: ação prebiótica + ação calmante

Além disso, o uso de dermocosméticos prebióticos traz diversos benefícios. Estimula renovação celular afinando a pele, evita pontos negros e áreas descamativas, controla a oleosidade e redução da vermelhidão são alguns deles.