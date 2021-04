Dicas de filmes sobre o cangaço 

O movimento social conhecido como cangaço aconteceu na região do Nordeste brasileiro entre os séculos XIX e XX.

O cangaço era formado por um grupo de cangaceiros que eram nômades armados e demonstravam imensa insatisfação com as condições desumanas que boa parte da região enfrentava.

Afinal, o poder estava concentrado quase que por completo nas mãos dos fazendeiros, fato que corroborou para uma extrema desigualdade local.

A saber, os cangaceiros possuíam um enorme conhecimento da região da Caatinga e por isso conseguiram dominá-la entre 1870 e 1940.

O cangaço poderá aparecer em questões de vestibulares e do Enem. Por isso, selecionamos uma lista com diversas dicas de filmes que poderão auxiliá-los nos estudos para as futuras avaliações.

Além disso, estudar por filmes tornou-se uma maneira alternativa na preparação para as provas. Acompanhe o artigo e fique por dentro das dicas!

Cangaço: Dicas de filme sobre o grupo

Corisco & Dadá

O filme conta a história do Capitão Corisco, um cangaceiro popular pela sua extrema crueldade e valentia. Ele acaba raptando Dadá uma menina de 12 anos e após estuprá-la, faz dela sua mulher e membro do grupo.

No entanto, nesse meio tempo, o policial Zé Rufino começa uma busca incansável por Corisco e seu bando.

Os Últimos Cangaceiros

Um casal de cangaceiros do bando de Lampião, que viveu 70 anos se escondendo com nomes falsos, acaba sendo descoberto.

A partir daí, eles resolvem contar o que sabem através de histórias impactantes sobre como foi a trajetória antes, durante e depois do cangaço.

Durvinha e Moreno narram fatos importantes e como o cangaço impactou diretamente a história do Brasil.

Baile Perfumado

Baseado no documentário do libanês Benjamin Abrahão que demonstra como era o dia-a-dia do maior nome do cangaço brasileiro “Lampião” e seu bando.

O documentarista conseguiu ser aceito pelo grupo e por isso conseguiu registrar diversos depoimentos, assim como filmá-los em ação.

O Último Dia de Lampião

O documentário busca reconstituir a emboscada que acabou com a morte de Lampião e praticamente todo o seu grupo.

O filme conta com depoimentos de testemunhas chave para entender o que de fato aconteceu no último dia do rei do cangaço Lampião.

