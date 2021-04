Dicas de Gestão Financeira Pessoal

A sua gestão financeira pessoal orienta o seu futuro

A gestão financeira pessoal pode orientar seu futuro e lhe ajudar a passar por imprevistos. Cuidar das finanças é importante para as empresas e para as pessoas físicas. Assim sendo, ter um planejamento pessoal pode fazer a diferença na sua rotina e no seu futuro.

As empresas realizam o controle do seu fluxo de caixa, registrando todas as entradas e saídas do seu caixa. O mesmo deve ocorrer com as suas finanças, deve registrar todas as suas movimentações.

Planilha de controles

Registre suas despesas em uma planilha de planejamento financeiro pessoal. Pode ser uma planilha simples, contudo, deve comportar seus gastos e suas entradas financeiras. Já que pode obter renda por um emprego fixo, ou ainda, pode ser um empreendedor, e neste caso, a sua renda pode ser bastante variável.

Gastos do cartão

Tenha outra planilha somente para seus gastos referentes ao cartão de crédito, ou cartões, se for o caso. Principalmente, registre os gastos considerando a data de fechamento de sua fatura. Visto que esse ponto lhe permite controlar o valor de pagamento mensal.

Pode realizar esse tipo de controle da forma que for melhor para a sua rotina, seja anotando tudo em um caderno, em uma planilha de Excel ou por algum aplicativo de finanças.

Categorize suas despesas

Separe seus gastos fixos (aluguel, luz, supermercado, gasolina, lazer, plano de saúde etc.) e seus gastos variáveis. Assim, poderá ter clareza sobre o que pode ou não adquirir dentro do mês vigente.

Reserva de emergência

Se possível, determine um valor fixo para criar uma reserva de emergência. Assim, poderá evitar precisar de empréstimos futuros. No entanto, caso o orçamento esteja apertado, determine um valor mínimo, assim poderá alimentar o hábito de economizar, e aumentar esse valor conforme suas possibilidades.

Corte gastos supérfluos

É necessário avaliar o que é supérfluo na sua rotina. Por exemplo, uma assinatura do serviço de streaming pode ser superficial. Porém, se estiver em casa durante a pandemia, pode ser importante manter esse serviço para entretenimento da família. No entanto, caso assine mais de uma plataforma, pode cancelar uma das opções.

Contas bancárias digitais não possuem taxas, então, pode ser viável trocar a sua conta tradicional por uma conta digital. Assim, economiza com a tarifa mensal e a tarifa por serviços.

Considere sua evolução pessoal e controle os excessos

Assim sendo, poderá controlar suas finanças, direcionar suas contas a pagar, eliminar gastos supérfluos e criar uma reserva de emergência, simultaneamente. No entanto, cuidado com a autocobrança, estamos em uma situação delicada por conta da pandemia, por isso, considere a sua evolução a cada meta cumprida.