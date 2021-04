Dicas de Leitura Sobre Finanças Pessoais e Investimentos

Dicas de leitura para planejamentos financeiros e investimentos

Cuidar de suas finanças pessoais requer estudos para que possa analisar qual é a melhor opção de investimento oferecida pelo mercado atual. Por isso, veja algumas dicas de leitura para que possa direcionar seus planejamentos financeiros e analisar opções de investimentos para diversificar a poupança. Confira!

O investidor inteligente de Benjamin Graham – Um manual para suas finanças pessoais

Benjamin Graham foi o maior consultor de investimentos do século XX. Ensinou e foi inspiração de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Criou o conceito de “valor de investimento” que protege os investidores de cometer erros substanciais e os ensina a desenvolver estratégias pensando em longo prazo. Isso fez com que o livro “O investidor inteligente” se tornasse respeitado no mercado de ações desde sua primeira publicação, em 1949.

A partir daí, as evoluções do mercado provaram a sabedoria das estratégias de Graham. Esta edição conta ainda com atualizações e apontamentos do jornalista Jason Zweig, além de prefácios de Warren Buffett e Armínio Fraga.

Terapia Financeira: Realize seus sonhos com Educação Financeira de Reinaldo Domingos

Esse livro é um best seller, o livro Terapia Financeira de Reinaldo Domingos apresenta os quatro passos da Metodologia DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar).

Essa obra é o resultado de anos de observação do autor no que se refere ao comportamento humano associado às práticas cotidianas quando o assunto é dinheiro.

Sendo assim, os capítulos abordam conceitos que o educador financeiro desenvolveu ao longo do tempo, o que constitui a filosofia de vida que o levou a conquistar sua independência financeira.

O método de ensino desenvolvido pelo autor consiste em diagnosticar gastos, priorizar sonhos, planejar o orçamento e poupar rendimentos. Dessa forma, direciona suas finanças pessoais e conhece opções viáveis de investimento para que conquiste sua melhoria financeira.

Eu vou te ensinar a ser rico de Ben Zruel

Neste livro o autor aborda as finanças de uma forma direta, fazendo uso de sua experiência como empresário. Ensinando o leitor através de um método prático e aplicável a qualquer pessoa. Por isso, é fundamental planejar para direcionar as finanças de forma equilibrada.

Casais inteligentes enriquecem juntos: Finanças para casais de Gustavo Cerbasi

Com mais de 1 milhão de livros vendidos, este best-seller inspirou o filme Até que a sorte nos separe.

Entre os tópicos abordados estão:

Planos de previdência e seguros

A educação financeira dos filhos

Como lidar com a herança

Os benefícios de um planejamento financeiro de longo prazo

Crises financeiras do relacionamento

Vida a dois: até que ponto juntar tudo

Quando comprar a casa

É um livro muito interessante para casais, bem como, para pessoas solteiras que pretendem dividir a vida com alguém.

Gustavo Cerbasi é muito conhecido pela sua maneira de abordar as finanças e pela sua explicação fácil e dinâmica.