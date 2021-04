Dicas de português: “a grosso modo” ou “grosso modo”?

Muitas vezes, por falta de conhecimento sobre a modalidade escrita e formal da língua portuguesa, os estudantes pecam no uso de algumas expressões. No entanto, em provas de concursos e vestibulares que exigem a escrita de respostas discursivas ou de redações os equívocos podem acabar gerando um resultado ruim. Por isso, é preciso estudar a escrita de alguns termos e expressões que costumam gerar questionamentos.

A grosso modo ou grosso modo?

A dúvida quanto ao uso das expressões “a grosso modo” e “grosso modo”, por exemplo, pode ser percebida facilmente no dia a dia. Essas expressões são usadas para indicar que uma dada informação está sendo dita de maneira resumida, sem detalhamento. Veja exemplos:

Ela disse, a grosso modo , que o roteiro era um completo lixo.

, que o roteiro era um completo lixo. “Apreciando o caso grosso modo, já se vê que o autor não tem razão”.

Na oralidade, ambas as expressões têm um bom funcionamento, cumprindo o seu papel quanto ao seu significado. No entanto, de acordo com a norma padrão, apenas a segunda está correta. A expressão “grosso modo” é oriunda do latim e não sofreu aportuguesamento. Originalmente, essa locução adverbial latina, que significa “em resumo” ou “de modo genérico”, não apresenta a preposição a. Portanto, o uso de “a grosso modo” na primeira frase acima é incorreto.

É incorreto usar a expressão com qualquer tipo de preposição, pois a construção no latim era apenas grosso modo. Inclusive, por se tratar de uma expressão latina, o correto é usá-la com algum tipo de grifo, como o itálico, por exemplo:

Grosso modo, pode-se dizer que a literatura de Clarice Lispector é intimista.

A gerente explicou, grosso modo, que os meus rendimentos sofreram com a oscilação do mercado.

As expressões oriundas de outras línguas podem passar por um “aportuguesamento” ou não, ou seja, podem ganhar uma nova escrita ou não. Tradicionalmente, grosso modo se mantêm como no latim, portanto, a escrita da expressão deve permanecer exatamente como era na língua original. Esse é o caso de outras expressões conhecidas entre os falantes: sui generis; per capta; a priori etc.

