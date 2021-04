Dicas de séries e filmes da semana: Sombra e Ossos

O “vácuo” entre o final de Game of Thrones, na HBO, e a estreia de Senhor dos Anéis, no Amazon Prime Video, tem deixado muitos fãs de fantasia órfãos. Apesar de representarem o suprassumo do gênero – cada um a seu modo –, ambas deixaram um importante legado de aumento de interesse sobre histórias fantásticas.

Por isso, no quadro Dicas de séries e filmes da semana nós vamos indicar justamente a produção que desponta como nova “queridinha” desse nicho: Sombra e Ossos.

Baseada em uma saga de livros da autora israelense-americana Leigh Bardugo, a série estreou nesta sexta-feira (23) na Netflix e tem tudo para consolar (pelo menos um pouco) o coração dos fãs de fantasia.

Com muita magia, personagens diversos e uma ambientação soturna, a série promete cativar quem estiver disposto a embarcar em um mundo completamente novo.

Bem-vindo à Grisha

O enredo da produção se passa no universo ficcional de Grisha, que foi retratado nos livros Sombra e Ossos; Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Apesar de possuir spin-offs, as 3 obras são a fonte principal de toda a fantasia da trama.

Baseada em uma Rússia czarista, a história narra um mundo destruído por uma grande guerra. Nesse cenário, a órfã Alina Starkov descobre que possui um dom mágico quando visita a “Dobra das Sombras”, uma região sombria que é habitada por terríveis monstros.

Sem dar spoilers, a protagonista é levada para treinar com uma elite de soldados, que promete ensinar a jovem a controlar seus poderes. Nesse ambiente Alina terá que lidar não somente com novos conhecimentos, mas também novos amigos (ou inimigos).

No decorrer dos episódios, que passam por diferentes nações, em uma trama a la Game of Thrones e seus diferentes reinos e continentes, o público conhece os Corvos, por exemplo, um grupo de bandidos que estão mais para anti-heróis do que vilões. O carisma dos personagens chama a atenção e serve com um pouco de alívio cômico.

Essa história típica de fantasia mistura elementos de romance, drama e ação (há lutas), proporcionando um bom divertimento ao longo dos 8 episódios da 1ª temporada.

Enquanto a personagem principal é interpretada por Jessie Mei Li, o elenco ainda conta com Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Ben Barnes e Daisy Head. Os vários novatos se juntam a atores mais experientes e conhecidos como Zoe Wanamaker (Harry Potter e Doctor Who) e Luke Pasqualino (Os Borgias).

Quem vai curtir?

Além de quem já curte as fantasias citadas, Sombra e Ossos pode agradar quem gostou de produções como The Witcher. Por compartilhar elementos narrativos históricos e mitológicos europeus (Rússia no caso de Sombra e Ossos e Polônia para The Witcher), ambas possuem certa semelhança estética. Vale ressaltar que a série polonesa possui uma trama bem mais adulta, enquanto a outra é mais juvenil

Justamente por causa disso, jovens adultos e adolescentes que são fãs de Jogos Vorazes, Harry Potter e da Série Divergente também devem gostar de Sombra e Ossos. Os elementos de trama juvenil como a descoberta do mundo e a própria autodescoberta, o amor sem malícias e a rebeldia também estão presentes na produção da Netflix.

Todos esses componentes combinados geram uma boa história e um universo bastante rico. Assim como foi dito no início do texto, não será surpresa nenhuma se a série virar a nova febre até entre os fãs mais hardcore de fantasia. Mesmo tendo estreado hoje, é fácil imaginar que a série será renovada para pelo menos mais uma temporada.

Para quem não se importa com spoilers, nossa crítica de Sombra Ossos argumenta com revelações sobre o enredo porque a série merece a sua atenção.