Dicas matadoras pra aumentar o limite do seu cartão Nubank em 2021

Como aumentar o limite do seu cartão Nubank em 2021? Primeiramente é importante saber como ocorre o processo de concessão de crédito da fintech.

Inicialmente, o Nubank, ao receber uma solicitação de aumento de crédito no cartão, analisa as informações financeiras no mercado referente ao solicitante. Todavia, quando o acréscimo não é concedido, a frustação do cliente se torna inevitável, chegando ao ponto de, até mesmo, cancelar o cartão.

Entretanto, é necessário ter calma quando isso ocorrer. De acordo com o banco digital, o processo de análise é feito por algoritmos que indicam o histórico do cliente, desde a aprovação do cartão ao aumento do crédito. Portanto, o processo é totalmente automático.

Quando o cliente já tem o cartão de crédito Nubank e solicita o aumento do crédito, está sujeito a passar por uma projeção de gastos e de riscos de inadimplência feita pela própria empresa. Dessa forma, a fintech estuda todas as movimentações que o cliente fez com o cartão, desde quantidade de compras a pagamento de faturas.

Outro parâmetro que pode ser decisivo no aumento do crédito ao cliente, é o score da Serasa. Se este for pequeno, provavelmente o cliente não será contemplado.

Como aumentar o limite do cartão Nubank

O banco digital usa as informações financeiras de seus clientes para liberar qualquer serviço. Sendo assim, é importante que o cidadão tenha uma vida financeira regularizada e saudável. Deve-se estar atento ao pagamento das faturas na data certa, bem como usar bastante o cartão dentro do limite disponibilizado e evitar gastos em excessos para não ficar em débito com a instituição.

Além disso, um bom relacionamento com o banco pode ajudar. Basta solicitar outros serviços oferecidos pela fintech, como contratação do Nubank Rewards e do seguro Nubank Vida. O uso da conta digital deve favorecer nas análises de aprovação.

Contudo, mantendo as informações cadastradas no aplicativo atualizadas e seguindo os passos citados, conseguir mais limite no cartão de crédito fica mais fácil.

Liberação de R$50 em cartão Platinum

O Nubank já liberou a opção do Nubank Platinum, que foi disponibilizado para aqueles que possuem baixo score e para aqueles clientes que não gastam muito dinheiro por mês.

Com o cartão, o cliente poderá iniciar um limite de crédito de R$ 50. Após isso, o usuário poderá aumentar o seu limite conforme uso do roxinho. Além disso, o cliente poderá receber diversos benefícios, como por exemplo, consultoria de viagens, ofertas internacionais, seguros, entre outras opções.

Como ter um Nubank Platinum?

Caso aceite receber um cartão platinum e aceite obter os benefícios oferecidos também no cartão virtual, o cliente precisará atualizar a versão virtual pelo aplicativo do Nubank.

Se o cliente já tinha um cartão virtual Gold, vai precisar apagá-lo e criar um novo. Se não tinha, é só criar um cartão virtual que ele já será platinum automaticamente.

