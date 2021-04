Evitar o branco na hora da prova pode parecer muito difícil, mas, na realidade, apenas algumas mudanças na sua rotina pré-prova já são o suficiente para inibir que esse tipo de problema aconteça. Quer saber como? Então acompanhe o conteúdo de hoje!

Dicas para evitar o branco na hora da prova

Para evitar o branco na hora da prova é preciso preparar a sua mente investindo em descanso, alimentação, hidratação e técnicas de relaxamento. Além disso, o próprio foco nos estudos precisa ser observado e praticado de uma maneira que não se torne algo extremamente desgastante e exagerado, devido à saturação mental que pode acontecer por conta disso.

Abaixo explicamos mais detalhadamente cada uma dessas considerações:

1- Encontre o equilíbrio entre os estudos, o lazer e o descanso

Antes de qualquer coisa, você precisa estar ciente de que nada na vida funciona em desequilíbrio. Ou seja, não adianta passar horas e horas estudando, deixando de lado a sua alimentação, os exercícios físicos e o descanso.

Isso porque esse excessivo foco nos estudos pode causar uma saturação na mente, além de que você começa a desenvolver doenças físicas e desequilíbrios mentais que, somados, podem causar o temido branco na hora da prova.

Portanto, tenha uma rotina que priorize o seu bem-estar, investindo em hábitos saudáveis, pausas merecidas e um descanso revigorante.

2- Procure manter uma rotina saudável de sono

Seguindo o ponto trazido acima, é preciso que a sua rotina de sono esteja em equilíbrio e funcione de maneira harmoniosa. Para isso, tenha um horário para dormir e acordar bem estabelecidos, fugindo da rotina de “montanha russa” de horários.

Acredite, manter essa rotina é indispensável para a sua memorização, relaxamento, aprendizagem e interpretação, impactando diretamente no desempenho nos estudos.

Sendo assim, especialmente na véspera do exame, durma bem, praticando a higiene do sono e investindo em um descanso de qualidade. Isso pode evitar o branco na hora da prova de uma forma muito efetiva.

3- Desfoque um pouco durante a prova

Tentar manter o foco na prova durante horas seguidas pode cansar a mente e tornar as memórias mais inacessíveis. Por isso, de tempos em tempos dê uma pequena pausa. Você pode se levantar da cadeira, alongar o corpo, ir ao banheiro, beber água no bebedouro, etc.

O importante é quebrar o padrão de foco, para a mente relaxar por alguns instantes e, quando você voltar ao foco, o branco não aparecer.

4- Alimente-se adequadamente, especialmente antes da prova

Alimente-se bem antes da prova! Pois a fome ou o sono excessivo causado pelo excesso de comida pode atrapalhar – e muito – o seu desempenho. E se você quer evitar o branco na hora da prova, lembre-se de consumir alimentos leves, saudáveis e que sejam nutritivos. Além disso, evite opções sedativas, como o chá de camomila. Pelo contrário, use o café para deixar a mente mais focada e ativa.

Entenda que o conteúdo está apenas temporariamente inacessível

O “branco” que acontece durante a prova está associado ao cansaço, foco excessivo, estresse e ansiedade. Porém, ele é passageiro.

Por isso, quando você não conseguir lembrar de algo, isso não quer dizer que você esqueceu… Tente relaxar e não entrar em pânico, indo para a próxima questão e, mais tarde, volte para a que parecia mais difícil. Esse tempo de “pensar em outras coisas” pode tornar a sua memória mais acessível.