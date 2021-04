A primeira entrevista de emprego pode parecer um “pesadelo” para algumas pessoas. A ansiedade de não ter experiência, o receio do que o recrutador irá perguntar e até mesmo o medo de falar algo “errado” podem surgir momentos antes de entrar na sala da entrevista.

No entanto, algumas medidas podem lhe ajudar a gerenciar melhor as emoções, preparando-se de forma coerente e qualificada. Veja como no decorrer do nosso artigo.

Dicas para se sair bem na primeira entrevista de emprego

Abaixo listamos algumas dicas super simples que, na prática, podem lhe ajudar a manter o equilíbrio e a serenidade antes, durante e depois da sua primeira entrevista de emprego. Veja:

Escolha adequadamente o que você irá vestir, e faça isso com antecedência

A gente sabe que o que uma pessoa tem por dentro é muito mais importante do que o que ela tem por fora. Porém, sabemos também que cada contexto requer um estilo de vestimenta. Sendo assim, nada melhor do que se preparar de forma coerente a uma entrevista de emprego, não acha?

Para tanto, saiba escolher uma roupa que esteja adequada às diretrizes e ao estilo da empresa (estude-a antes!). Além disso, prove a roupa com antecedência, pois isso fará com que você visualize se ela está confortável e se aumenta a sua autoestima.

Vestir-se de um modo que nos faça nos sentir mais “bonitos” pode ajudar bastante na hora de desenvolver a autoconfiança para a primeira entrevista de emprego.

Pense em situações que você foi desafiado e reflita sobre os seus pontos fortes e fracos

Como ainda não há nenhuma “experiência” no seu currículo (embora a vida já tenha lhe ensinado muitas coisas), pense em momentos em que você esteve diante de desafios. Relembre também quais foram as suas atitudes e formas de solucionar determinado problema.

Isso pode lhe ajudar a falar mais sobre os seus pontos fortes e fracos, de maneira sincera e trazendo à luz da realidade.

Pensar nas suas qualidades e defeitos com antecedência pode lhe ajudar a impedir que você acabe exagerando nos pontos positivos e mentindo nos pontos fracos. Lembre-se, falar que o perfeccionismo é um defeito não soa bem.

Seja você mesmo e procure valorizar as suas experiências acadêmicas

Cuidado com a imagem que você está tentando “pintar” diante do recrutador. Não tente fingir ser uma pessoa que você não é. Se a vaga estiver solicitando uma pessoa extrovertida e você é tímido ou, simplesmente, não gosta de muita “abertura”, não adianta mentir na primeira entrevista de emprego, ok? Procure transparecer sinceridade e mostre quem você é em contextos de trabalho.

Do mesmo modo, valorize as suas experiências acadêmicas e use-as como munição na hora de falar sobre os seus atributos. Seguindo o nosso exemplo acima, você pode demonstrar que não é super extrovertido, pois os trabalhos da faculdade eram apresentados pelos colegas, porém, você tem uma alta capacidade de organizar e roteirizar o que deve ser feito, pois essa costumava ser a sua função nos trabalhos acadêmicos.

Encontre os seus atributos pessoais atentando-se para a sua trajetória acadêmica e jamais “invente” algo sobre si, neste sentido. Seja sempre quem você é.

Não se desespere! Controle a ansiedade e lembre-se: você tem muito o que acrescentar à empresa. Demonstre isso e tudo correrá bem.