Dicas para um bom currículo: procurando emprego? siga dicas para um marketing pessoal competitivo

Se você está à procura de dicas para um bom currículo, encontrou o lugar certo.

Antes de mais nada, a apresentação de um registro pessoal de trabalho bem elaborado é um passo muito importante para conseguir a vaga que você tanto almeja.

Afinal, se trata de um documento que é a sua carta de apresentação para atrair a atenção dos recrutadores da empresa preterida.

Contudo, alguns desleixos ou falta de atenção podem ser cruciais para perca da vaga que você tanto almeja. Você não vai querer deixar passar aquela oportunidade da sua vida por causa de pequenos deslizes,

não é verdade?

Porém, apesar dos processos seletivos estarem cada vez mais acirrados, boas estratégias podem fazer você se destacar no meio de uma pilha de currículos.

Se você quer alguns conselhos para ter um marketing pessoal que conduza você à próxima etapa da seleção de trabalho, você está com sorte!

Nesse artigo você vai aprender 6 dicas para um bom currículo, confira!

1. Resuma seus dados pessoais

Primeiramente, resumir seus dados pessoais não poderia faltar nas dicas para um bom currículo.

Compreenda, não é necessário sobrecarregar seus dados com tantas informações desnecessárias. É dispensável indicar o número de CPF, conta bancária ou do RG, por exemplo.

Seja objetivo no que realmente o empregador precisa. Nome completo, e-mail, telefone para contato, cidade onde habita e talvez seus perfis nas redes sociais são essenciais para um bom currículo.

Portanto, não exagere muito nas informações, pode passar uma imagem de afobação.

Além disso, uma boa dica é ter cautela com os nomes do seus perfis nas redes sociais e endereços de e-mail.

Seja como for, preze sempre pelo nome profissional. Evite usar nomes de personagens fictícios ou adjetivos embaraçosos. Passam uma ideia de pouco profissionalismo. Invista em mais formalidade nos dados, nenhuma informação que fuja disso.

Fique atento!

2. Seja Honesto sobre sua experiência profissional e formação

Desde já, a formação é o tópico relacionado a sua escolaridade. Seja o mais breve possível quando for passar essa informação.

Antes de tudo, nada de exibir seu histórico escolar. O mais importante é esclarecer a sua formação de ensino e indicar se foi concluída ou está em andamento.

Por tanto, em relação a sua carreira profissional, seja esperto. Relate apenas experiências que há conexões com a vaga pretendida.

Certamente, não faz sentido evidenciar sua experiência como auxiliar de chefe de cozinha para uma vaga de publicidade. Não tem lógica, compreende?

Ou seja, é importante apresentar uma área de atuação estabelecida, de acordo com a área preterida. Expor experiências de comunicação para vaga de jornalismo, por exemplo.

Em outras palavras, liste seus trabalhos que façam referências a sua área de interesse. Nome da empresa, ano de entrada e saída, e um resumo sobre o cargo que exerceu nesse período são dados importantes para relatar.

Lembre-se, é de extrema importância ser honesto sobre suas experiências e formações. Possivelmente, o entrevistador é experiente e saberá quando o entrevistado está mentindo ou ocultando alguma informação.

Então, não se arrisque!

Uma das melhores dicas para um bom currículo é manter a transparência e saber passar com tranquilidade todo seu conhecimento adquirido para o entrevistador.

3. Liste seus cursos e outras atividades

Não esqueça de listar todas as suas atividades e cursos que possam agregar valor ao seu currículo.

Experiências internacionais, ter um idioma fluente e palestras de conteúdo relevante podem aumentar consideravelmente as chances de você conseguir a vaga.

Porém, não prolongue demais os detalhes dessas atividades. Data, local, instituição e o título do conteúdo proposto é o suficiente para agregar porte nas dicas para um bom currículo.

4. Dicas obre fotos e outros recursos gráficos

A menos que a empresa solicite, não ponha fotos em seu currículo. Quanto menos poluição visual seu documento tiver, melhor.

Por isso, não invista em bordas, fontes fora do padrão, cores ou efeitos diferentes para enfeitar o seu currículo vitae. Seja o mais simples e compacto possível.

Se a empresa pedir uma foto, seja discreto.

Uma foto simples, de preferência 3×4, com um fundo neutro encaixa muito bem com um documento profissional.

Portanto, evite selfies, fotos em baladas, em viagens ou com excesso ou pouca luz.

Empregue algo mais natural possível, que não chame muita a atenção. Sua imagem deve passar neutralidade para que suas atribuições profissionais se sobressaiam.

5. Dicas sobre linguagem e formato

Erros ortográficos no currículo pode ser fatal para sua desclassificação. Invista em seu marketing pessoal e trabalhe em uma revisão detalhada e exagerada.

Melhor pecar por excesso, não é mesmo?

Se você, realmente, tiver problemas com a nossa gramática, peça ajuda, talvez tenha até que pagar para um revisor, mas em hipótese alguma deixe seu currículo mal escrito.

Além disso, o documento deve ficar no formato mais básico possível. O que isso significa?

Diagramação: tamanho A4, fontes comuns como Arial ou Times New Roman estão nesse pacote de dicas para um bom currículo.

Na hora de imprimir, papel A4 branco é o padrão. Tente não deixar passar mais de duas folhas. Um currículo básico e bem compacto é uma das melhores dicas para um bom currículo.

6. Dicas do que deve evitar

Como já foi dito anteriormente nas dicas de um bom currículo, menos é mais.

Quanto mais básico e simples for seu currículo, melhor.

Certamente, o que deve chamar a atenção do recrutador é o conteúdo e não o material.

Então, seja modesto, porém assertivo.

Outro ponto importante que agrega nas dicas para um bom currículo é evitar colocar sua pretensão salarial.

Caso a empresa não informe o valor que será pago ao profissional, converse diretamente sobre o assunto com o recrutador.

Um pedido alto de salário poderá descartar seu currículo antes de um acordo formal.

Portanto, é melhor não deixar definida sua pretensão salarial no currículo.

Agora que você já tem dicas para um bom currículo, não é exagero afirmar que você está à frente de vários concorrentes.

Ter um bom marketing pessoal é indispensável para o candidato se sobressair em um cenário econômico tão competitivo quanto o nosso.

Contudo, não existe uma fórmula para o currículo ideal pois cada empregador tem uma forma diferente de analisar cada perfil.

Por isso, é necessário que você deva estudar muito bem a empresa que pretende trabalhar e estruturar seu documento de acordo com as informações do local.

Siga bem essas dicas para tentar buscar um bom equilíbrio na estruturação de seu currículo que possivelmente será bem-visto pelo seu futuro empregador.

O segredo é apostar que o documento é apenas uma ponte de informação de seu conhecimento e competência que adquiriu em sua caminhada profissional.

Por tanto, siga essas dicas para um bom currículo e boa sorte!