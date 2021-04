Diego Alves e Rodrigo Caio saem do clubismo e se rendem ao talento de defensor do Palmeiras: “Você é monstro, irmão”

É inegável que Diego Alves foi um dos destaques da final da Supercopa do Brasil, na qual o Flamengo bateu o Palmeiras nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, no Mané Garrincha. Além do goleiro, o zagueiro Rodrigo Caio, que converteu o último pênalti, fizeram um comentário bem positivo em uma publicação de um dos jogadores do time rival.









O camisa 3 chamou o Weverton, destaque do time paulista na partida, de “monstro”. Já o camisa 1 do Rubro-Negro, que defendeu três penalidades, destacou a atuação grandiosa do arqueiro palmeirense no jogo do último domingo (11).

“Você é monstro, irmão. Deus abençoe sua temporada”, escreveu o zagueiro rubro-negro em postagem de Weveton no Instagram.

“Parabéns. Jogou muito. Um grande abraço e boa temporada! Nos vemos”, elogiou Diego Alves.

Goleiro foi muito importante na conquista – Foto: Mateus Bonomi/AGIF.



Além da dupla, o goleiro recebeu elogios de vários conhecidos, como Marcos, campeão do mundo com a seleção e ídolo no clube paulista, que exaltou o “paredão” alviverde. Além de boas intervenções no tempo regulamentar, defendeu as cobranças de pênaltis de Pepê e Matheuzinho.

“Jogou muito, como sempre, Paredão. Parabéns pela partida e pela fase maravilhosa. Borá lá, coisas boas pela frente! Deus abençoe sempre”, comentou, conforme publicou o portal “UOL Esporte”.