Diego Alves solta o verbo sobre renovação com o Fla: “Desgastante a nível emocional”; goleiro detalhou bastidores

Apesar de ter tido um desempenho questionável e abaixo do que o torcedor estava acostumado com Jorge Jesus, o Flamengo de Rogério Ceni ainda conseguiu faturar o Campeonato Brasileiro, conquistado praticamente na última rodada. Nesta temporada, a meta do Mengão é repetir os feitos de 2019 e ser o “papa títulos”.









No último domingo (11), o Mengão foi campeão de um dos torneios também conquistados pelo português, a Supercopa do Brasil. Em jogo eletrizante contra o Palmeiras, o placar de 2 a 2 no tempo normal levou a decisão para os pênaltis. Em mais uma excelente exibição de Diego Alves, o Mais Querido bateu os paulistas e levou o troféu para o Rio de Janeiro.

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo



Em entrevista à ESPN, o arqueiro falou sobre a responsabilidade de ser conhecido como um ‘pegador de pênaltis’. “Eu carrego comigo essa responsabilidade de ter que defender pênalti pela minha história, meus números, eu gosto, me identifico bastante. Eu tinha certeza que um eu conseguia parar. Teve que ser o último, não teve como”, explicou.

Além das defesas, Diego Alves também comentou sobre os bastidores da sua renovação com o Rubro-Negro. As tratativas se arrastaram por um longo período e sua saída foi cogitada por grande parte da torcida, inclusive gerando uma espécie de atrito com a Nação. O veterano explicou que teria saído do Flamengo se assim quisesse ter feito.

diego alves é ÍDOLO. defendi e sempre irei defender a renovação em dezembro! — r 77 (@bielcascardo)

April 12, 2021





“Eu jogo com maior prazer e orgulho. Em 2017 eu quis vir pra cá, me desvinvculei praticamente sozinho do Valencia pra vir e se eu quisesse ir embora no fim do ano eu iria, porque desde julho poderia assinar com qualquer time e não assinei. Isso demonstra muito bem o que eu quero e onde eu quero ficar. Foi bem desgastante a nível emocional, porque foi levado ao limite que pode ser muito perigoso pra um jogador”, revelou.