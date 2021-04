Diego diz que pensa em ser treinador, aponta motivações, mas revela quais questões ainda o fazem não ter certeza

Capitão do Flamengo e um dos jogadores mais experientes do elenco, Diego já começa a pensar no pós-carreira. Em entrevista à Fla TV, o meia revelou a possibilidade de ser treinador.

A vontade existe, no entanto, o camisa 10 apontou algumas questões que ainda fazem o tema ser melhor avaliado em sua vida e não dá certeza que exercerá a função extracampo após pendurar as chuteiras.

“É uma possibilidade. Nesse momento, não tenho essa certeza. Comecei muito cedo, estreei com 16 anos no profissional, aos 11 fui morar fora. A carreira de jogador é muito exigente, então quanto no mais alto nível que está, mais exigência você tem, tanto da parte física e mental. Emendar uma carreira de jogador para treinador, sabendo que o treinador tem que estar ainda mais presente, coletiva de imprensa, todos os treinos e viagens. Não só no campo, mas também o extracampo”, começou por afirmar.

“Todas essas questões me fazem pensar se eu vou seguir realmente, a necessidade de sentir essa adrenalina. Entendendo que sim, é uma possibilidade, porque é um lado que me atrai bastante, que é a parte tática, da gestão dos jogadores. É o que eu penso em relação a isso”, completou.

Até o aqui, Diego entrou em campo 212 vezes pelo Flamengo e marcou 40 gols. Além disso, o capitão conquistou uma Conmebol Libertadores, duas vezes o Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e três vezes o Campeonato Carioca.

Com a vitória sobre o Vélez Sarsfield na estreia, o Flamengo lidera o grupo G da competição, com três pontos. La Calera e LDU vêm atrás, com um. Antes de voltar a campo pela Libertadores, os comandados por Rogério Ceni encaram o Volta Redonda pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca.