Diego elogia intensidade do Flamengo em “estreia”

O Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Carioca ao vencer o Bangu, em Volta Redonda. A partida marcou a estreia dos principais jogadores e do técnico Rogério Ceni na temporada.

O meia Diego elogiou a postura dos rubro-negros na primeira vez que foram a campo.

“Fiquei contente com a intensidade que o time conseguiu mostrar, mesmo sendo o primeiro jogo. Pressão de bola, organização, recuperávamos a bola muito rápido. Criamos muitas oportunidades, mesmo eles jogando em um bloco muito baixo. Isso me deixa muito satisfeito. Conseguir já um 3 a 0, dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Saímos daqui com a sensação muito positiva e sabendo que podemos melhorar e vamos melhorar. Mas o saldo é muito positivo”, disse.

O Flamengo desperdiçou muitas chances na partida. Diego minimizou o fato.

“Pode ser a falta de ritmo, uma bola nova que estamos nos adaptando ou o campo recebeu alguns jogos nos últimos dias. São condições que fazem parte desse início, mas o mais importante é a base. Aquilo que nós treinamos e nos propusemos a fazer, e fizemos muito bem. Isso é o mais importante”, declarou.

O Flamengo volta a campo nesta segunda-feira, contra o Madureira, em Volta Redonda. Os rubro-negros vão tentar acabar com a invencibilidade do rival no Campeonato Carioca.