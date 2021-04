Diego Souza brilha com 2 gols, Grêmio bate Novo Hamburgo sem dificuldades e retoma liderança do Gaúcho

O Grêmio venceu a primeira sem o técnico Renato Gaúcho, demitido após a eliminação na Conmebol Libertadores. Com dois gols de Diego Souza e outro de Jean Pyerre, o Tricolor bateu o Novo Hamburgo por 3 a 1, neste domingo (18), em Porto Alegre, e recuperou a liderança isolada do Campeonato Gaúcho. Kayron descontou para os visitantes.

São 21 pontos em dez jogos, o que garante ao Grêmio um aproveitamento de 70% e a primeira colocação, um ponto acima do rival Internacional. Ypiranga e Caxias, com 15 cada, completam o G-4, mas eles jogam nesta segunda-feira (19). Os quatro primeiros avançam à semifinal, que será decidida no próximo fim de semana, na última rodada da primeira fase.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Se os gremistas já estão classificados e chegam à última rodada apenas para defender a liderança e descobrir quem enfrentam na semifinal, o Novo Hamburgo está em risco. O time é o 10º colocado, com 9 pontos, e corre risco de chegar no fim de semana dentro da zona de rebaixamento.

A diferença entre os times ficou bem clara logo no começo. O Grêmio até demorou para abrir o placar, mas em nenhum momento teve o jogo longe de seu controle.

O gol inaugural saiu aos 26, em chute de Jean Pyerre que teve desvio na zaga antes de entrar. Pouco depois, aos 32, o meia serviu Diego Souza, que driblou o goleiro e ampliou.

A vitória foi ampliada aos 17 do segundo tempo, em pênalti cobrado com muita categoria por Diego Souza. O artilheiro do Brasil no ano passado chegou a sete gols na temporada atual, três deles no Gauchão.

Com tamanha vantagem, o Grêmio diminuiu o ritmo e viu o Novo Hamburgo diminuir a 15 minutos do fim, em escanteio que a zaga não cortou e Kayron só desviu para as redes, para dar números finais ao confronto na Arena tricolor.

Grêmio comemora gol sobre o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho Gazeta Press

Grêmio 3 x 1 Novo Hamburgo

GOLS: Jean Pyerre e Diego Souza (2); Kayron

GRÊMIO: Brenno; Vanderson (Rafinha), Ruan, Rodrigues e Cortez; Thaigo Santos (Victor Bobsin), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Léo Chú); Alisson (Léo Pereira), Ferreira (Pepê) e Diego Souza Técnico: Thiago Gomes

NOVO HAMBURGO: Nicolas; Chicão, Igor, Marcão (Felipe Chaves) e Rennan; Matheus Bertotto, Rafael Carrilho e Elias (Camargo); Maurinho (Eliomar), Claudinho (Matheus Lagoa) e Hélio Paraíba (Kayron) Técnico: Márcio Nunes

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Diego Souza chegou a 7 gols na temporada, 3 deles no Gauchão

2º jogo seguido em que Jean Pyerre marca

Grêmio é vazado pela 3ª vez nas últimas 4 partidas

9 pontos tem o Novo Hamburgo, ainda ameaçado de rebaixamento

Novo Hamburgo chegou à marca de 16 gols sofridos, pior defesa do campeonato

Classificação

Grêmio: 1º lugar, com 21 pontos

Novo Hamburgo: 10º lugar, com 9 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quinta-feira, 22/04, 19h15*, Grêmio x La Equidad, Sul-Americana

Domingo, 25/04, horário a definir, Novo Hamburgo x São José, Campeonato Gaúcho

* Horário de Brasília