Diego Souza desabafa e expõe ‘culpado’ por derrota do Grêmio: “Isso é muito ruim para uma equipe”

Mesmo que tenha saído com um placar negativo, Diego Souza exaltou o fato do Grêmio ter sido derrotado apenas por um gol de diferença, algo que considera completamente reversível. O Independiente Del Valle venceu por 2 a 1 com dois gols de Faravelli, marcados com diferença de seis minutos. Ao falar sobre a arbitragem, o centroavante foi crítico.









“Fomos lesados. Fizemos um gol legítimo no primeiro tempo que daria tranquilidade (jogada que terminou na conclusão de Ferreira, mas foi anulada por impedimento). No segundo tempo, com tudo que aconteceu, seguramos o resultado e aí tem méritos do nosso time”, disse, conforme publicou o UOL Esporte.

Porém, ao ser questionado sobre a semana conturbada, com quatro jogadores afastados do elenco em decorrência do vírus, treino vetado pelas autoridades equatorianas, jogo suspenso em Quito e remarcado da partida para Assunção, gerando três dias de treinos somente físicos, no interior dos hotéis, deixou claro que esses problemas acabaram sendo um dos culpados pelo resultado.

Atacante foi decisivo na partida, mas não evitou a derrota – Foto: Lucas Uebel/Flickr Oficial do Grêmio/Divulgação.



“Creio que influenciou um pouco, sim. Nossa equipe ficou muito tempo sem treinar, sem saber o que iria fazer. E isso influenciou bastante. Tivemos que fazer tudo em um só dia. Isso é muito ruim para uma equipe, que precisa trabalhar taticamente, fisicamente. Ficamos muito tempo… Viajamos para lá, viajamos para cá. Isso sem dúvida afetou o desempenho”, cravou Diego Souza.

Vale lembrar que o Grêmio volta a enfrentar a equipe equatoriana na próxima quarta-feira (14), em Porto Alegre. O time gaúcho precisa vencer para ir à fase de grupos da Copa Libertadores. Quem passar, entra na chave que reúne Palmeiras, Defensa y Justicia-ARG e Universitario-PER.