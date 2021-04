Diego Souza sai em defesa e deixa escapar posição preferida de Jean Pyerre no Grêmio: “É muito acima da média”

Considerado um dos jogadores mais promissores da base do Grêmio, que deixou boas impressões desde que começou a receber chances nos profissionais, Jean Pyerre criou expectativa nos torcedores após várias atuações de gala, com gols de falta e passes de um verdadeiro camisa 10.









Porém, as grandes aparições do garoto não tiveram regularidade, sendo alternadas com más atuações que geraram certas críticas, principalmente referente a uma possível “preguiça” dentro de campo, com pouca participação durante os 90 minutos.

Mesmo com Renato insistindo em sua escalação em vários momentos, essa irregularidade fez com que o jogador passasse a ser apenas um reserva dentro do elenco, algo que incomodou a diretoria e até mesmo a torcida, que cobra uma reação de Jean.

Dupla atuou junta em vários jogos pelo Imortal – Foto: Fernando Alves/AGIF.



Essa pressão causada ocasionou em uma situação que pode ser definitiva para o futuro do jovem, já que o Imortal cogita negociá-lo nesta janela de transferências. Inúmeros clubes mostraram interesse, sendo o Fluminense quem mais se aproxima de um desfecho até o momento.

Ao falar sobre o companheiro em participação no “Bem, Amigos!”, Diego Souza não poupou elogios: “É um garoto extremamente bom, de grupo, é um cara que a qualidade dele é acima da média, é muito acima da média. Ele tem um controle de bola, uma percepção de marcação, de pessoas chegando próximo, uma visão de jogo que é diferenciada. Já joguei com grandes jogadores, de qualidade, acima da média, e boto o Jean Pyerre dentro desses jogadores. É um jogador que gosta de jogar por trás da linha da bola, isso é dele. Tenta jogar de 10, mas gosta mais de encostar do lado. É o jeito dele jogar, a gente tem que procurar entender”, disse o centroavante.