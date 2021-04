Digisystem abre mais de 40 vagas de emprego em três cidades

A Digisystem, empresa especializada no fornecimento de soluções de negócios de tecnologias avançadas, está com mais de 40 vagas de emprego abertas para profissionais da área de tecnologia. Os contratados devem ter disponibilidade para atuar nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).

Dentre as oportunidades disponíveis, encontram-se os cargos de Administrador de Infraestrutura de TI Sênior, Administrador de Redes Pleno, Analista Desenvolvedor Junior, Analista de Testes, Analista de Testes Pleno, Analista de Testes Sênior, Analista Desenvolvedor RPA Pleno, Analista de Infraestrutura, Analista de Monitoramento Junior, Analista de Processos Pleno, Analista de Segurança da Informação Pleno, Analista de Suporte, Assistente Comercial, Desenvolvedor – IOS, Desenvolvedor Android, Desenvolvedor Peoplesoft, Desenvolvedor Pleno – DBA, Desenvolvedor de Sistemas Sênior – IOS, Coordenador de Operações, Consultor Funcional – Tasy, Desenvolvedor RPA Pleno, Gestor de Contas e Técnico de Suporte, entre outras.

Os contratados poderão trabalhar no modelo de trabalho remoto e presencial, a depender do cargo desejado. Os salários também variam de acordo com a posição, podendo ir R$ 1.688,00 a R$ 14.000,00.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades ofertadas pela Digisystem devem acessar a página de Carreiras da empresa para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

Não há um prazo final para as inscrições e as vagas ficarão abertas enquanto estiverem disponíveis. A expectativa, no entanto, é que as posições sejam preenchidas até o final do mês de maio.

Quer saber mais sobre a movimentação do mercado de trabalho? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e fique por dentro das principais vagas de emprego, estágio, trainees e aprendiz. Você também encontra informações sobre os concursos mais recentes abertos e previstos em todo o Brasil.