Dignas de um livro: relembre as frases que marcaram o BBB 21

O BBB 21 teve muita treta, pegação, reviravoltas e, não menos importante, há quem diga que muita poesia. Apenas um participante ganhará o prêmio de R$ 1.5 milhão, mas os demais podem concorrer a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Não pegou a referência? Com os sentimentos à flor da pele, nossos queridos brothers soltaram reflexões exóticas ao longo da temporada, e estranho seria se a web não as transformassem em memes.

Foto: reprodução



Bateu a nostalgia ai? Confira abaixo frases consagradas pelo elenco que, como diria Lumena, poderiam perfeitamente potencializar jornadas artísticas.

1. “O Brasil tá lascado”, Gil Do Vigor



Responsável por exaltar o nacionalismo dentro da casa, Gil do Vigor foi um dos maiores convocadores da pátria da edição. Além de sempre clamar pelo povo brasileiro em momentos de emoção, o pernambucano também foi pioneiro no quesito memes.

Logo na primeira noite de reality, bem às margens da piscina, o economista proclamou questionamentos sobre a situação do país ao lado de Lumena. “O Brasil tá lascado”, concluiu.

2. “Qualquer coisa me coloca no paredão”, Karol Conká

Não somente pela maior rejeição da história será lembrada Karol Conká. A Mamacita conseguiu sintetizar o ranço que sentia por Lucas Penteado em apenas uma frase: “Qualquer coisa me bota no paredawn”, que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Já eliminada, a rapper chegou a brincar com o comentário no Twitter e pediu uma nova chance no reality. “Qualquer coisa me coloca na próxima ediçãwwwnnn”, escreveu na rede social.



3. “Deslegitimou o ship”, Lumena Aleluia

Lumena saiu do BBB conhecida pelo jeito “difícil” de falar. Além de consagrar o bordão “jornadas”, a baiana viralizou na web por considerar “muito grave” a aproximação de Carla Diaz e Arcrebiano, affair de Karol. “A deslegitimação dela em relação à shippada é muito grave”, filosofou a psicóloga.

4. “Planta faz isso?”, Nego Di



Comediante profissional, Nego Di não escondeu a insatisfação ao receber um emoji de planta no queridômetro. Para expressar a raiva, o gaúcho optou por ensaiar, ao som de “planta faz isso”, uma coreografia desconexa, que ganhou o olhar de deboche de Carla Diaz, a qual presenciou atônita toda a cena na sala.



5. “Eu não vim do lixo pra perder pra basculho!”, Gil Do Vigor



As inspirações aparecem para os poetas do BBB 21 até mesmo durante barracos memoráveis. Na hora da raiva, Gil trouxe para a treta com Pocah uma expressão típica de Recife: “Eu não vim do lixo pra perder pra basculho!”. Mas, o que seria basculho? No Nordeste, basculho corresponde ao resto de alguma coisa, ou algo que se joga fora sem a menor relevância.



6. “Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser meu parceiro no jogo e no amor?”, Carla Diaz

Ao se deparar com essa frase, os romancistas dirão que se trata de um soneto extraído das obras de Shakespeare. No entanto, foi apenas a maneira que Carla Diaz encontrou para pedir Arthur em namoro após voltar do paredão falso. Como em um filme, a atriz se ajoelhou diante do amado e segurou a mão dele. Como resposta, a jovem recebeu um singelo “partiu”.

7. “Olhe, Microbiano”, Juliette Freire

Arcrebiano provocou uma série de questionamentos nos demais participantes do BBB 21 por possuir um nome para lá de exótico, fruto de um erro no cartório. E não é que Juliette conseguiu unir essa curiosidade com um pouco de bebida e conseguiu criar um dos apelidos mais marcantes da edição? Durante uma festa, ela chamou o colega de confinamento de “Microbiano”, o que provocou gargalhadas nos telespectadores.

Assista aos momentos abaixo:

*Sob supervisão da repórter Isadora Sodré