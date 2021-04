Diniz recusa assumir o Leão mas deixa no ar possível retomada de negociações; Paz confirma que nova regra da CBF influenciou na demissão

Com a queda de Enderson Moreira, o nome de Fernando Diniz prontamente se transformou no favorito para assumir o Tricolor do Pici. O presidente Marcelo Paz abriu as tratativas para uma possível contratação, confirmando que sondou o ex-treinador do São Paulo. Entretanto, apuração do jornalista Marcelo Hazan, do portal Goal, informou que Diniz recusou o convite para o momento, mas deixou claro que a conversa pode ser retomada.









Foi especulado que tal negativa tenha sido influenciada pela demissão de Ariel Holan do comando do Santos, porém, tanto a sondagem do Leão, quanto a negativa de Diniz foram tratativas que aconteceram antes do treinado do Peixe pedir demissão. Nos noticiários e nos bastidores, tampouco se vê qualquer movimentação do Santos por Fernando Diniz.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente Marcelo Paz comentou sobre a conversa com Diniz e a estratégia do clube para contratar um novo técnico: “Já tivemos contato com Diniz, mas é uma situação ainda em aberto e não vou ter pressa para definir o treinador. Temos tempo para escolher e fazer a escolha correta. É extremamente estratégica, direciona muitas coisas no clube, então vamos fazer para acertar”.

Marcelo Paz confirmou contatos com Diniz – Foto: Divulgação Fortaleza Esporte Clube



O presidente declarou que a demissão de Enderson Moreira foi uma decisão que teve a nova regra que limita troca de treinadores na Série A do Brasileirão, como um dos principais fatores:

“Você precisa tomar uma decisão, até com a nova regra do Campeonato que só pode trocar um treinador, se o treinador já chega no Brasileiro extremamente pressionado, como o Enderson Moreira, talvez a gente tivesse que tomar uma decisão no começo do campeonato. Seria muito ruim para o planejamento futuro do clube. A gente antecipou uma situação, entendendo que quem chegar agora vai ter tempo de chegar mais forte no Brasileiro, que é a principal competição do ano”, disse.