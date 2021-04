Diniz ‘ressurge’ no São Paulo em comparação de D. Alves e nem Crespo é esquecido: “Precisam de tempo”; dupla é elogiada

O São Paulo vem se reestruturando no início desta temporada, buscando não cometer os mesmos erros de 2020, quando deixou o título do Campeonato Brasileiro escapar na reta final. Crespo chegou com a intenção de mudar a filosofia de jogo aplicada por Fernando Diniz. Antes dos principais torneios começarem (Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores), o treinador deve promover uma ‘faxina’ no grupo.









Daniel Alves foi um dos cotados pra sair. Carlos Belmonte, diretor do Tricolor, assumiu que a dívida com o ‘camisa 10’ é de R$ 8 a 9 milhões de reais. “Ano passado, a gente teve, por conta da pandemia, uma perda de R$ 130 milhões de faturamento. Nosso orçamento, bastante conversador, não tem bilheteria esse ano. Nós vivemos em um ambiente controlado entre jogadores”, pontuou o cartola.

Nesta última 4ª, Dani abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram e foi questionado sobre os estilos de Diniz e Crespo, desenterrando uma das comparações mais comentadas no SPFC. “Não vejo muita diferença, os dois gostam de tratar bem a bola, os dois gostam de muita intensidade e os dois precisam de tempo pra fazer uma equipe vencedora”, frisou o meia, que já havia tirado algumas dúvidas na última semana.

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net



Dani, no final do mês passado, esclareceu sua escolha pelo São Paulo em meio à negociação pelo seu retorno no Barcelona, da Espanha. “Não acreditava nos diretores que ali estavam, e depois se comprovou que eu tinha razão. Como fui o primeiro, as pessoas acharam que eu estava louco, mas, como sempre: um bom louco. Não podia realizar tudo, menos o sonho de criança”, finalizou o capitão do Tricolor.

Números de Diniz pelo São Paulo:

75 jogos

34 vitórias

21 empates

20 derrotas