Diogo Barbosa testa positivo para covid-19 e desfalca o Grêmio contra o Del Valle

O Grêmio ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Independiente Del Valle-EQU. O clube anunciou nesta terça-feira que o lateral-esquerdo Diogo Barbosa testou positivo para a covid-19 e, por isso, será ausência no confronto pela Copa Libertadores.

O Tricolor gaúcho ressalta que o jogador está assintomático, em isolamento e sendo monitorado pelo departamento médico. O defensor realizou o teste na última segunda-feira, assim como todo o elenco do time, cumprindo os protocolos de segurança contra o coronavírus.

O Grêmio também confirmou os testes positivos dos zagueiros David Braz e Emanuel e do lateral-direito Victor Ferraz. Emanuel e Victor já haviam apresentado sintomas durante a viagem para o Equador e deixaram a delegação. Os três, assim como Diogo Barbosa, estão assintomáticos, em isolamentos e sob observação do DM.

Com esses resultados positivos, o Tricolor chega a oito casos da covid-19 dentro do elenco. Antes, o goleiro Paulo Victor, o zagueiro Paulo Miranda, o lateral Vanderson e o técnico Renato Gaúcho haviam sido diagnosticado com a doença.

Mesmo desfalcado, a equipe entra em campo nesta quarta-feira diante do Independiente Del Valle. O jogo será realizado às 19h15 (de Brasília), na Arena, pela terceira fase da Libertadores.