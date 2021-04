Direcione Seu Planejamento Financeiro Pessoal

Planejamento financeiro pessoal

Realizar um planejamento financeiro pessoal pode ser um desafio, principalmente para quem não possui um ponto de partida. Por isso, trouxemos algumas dicas para que possa direcionar um planejamento que ampare a sua necessidade atual e possa direcionar seu futuro.

Foco no hábito e direcionamento assertivo

É natural em algum momento da vida que uma pessoa se perca em seus fluxos financeiros pessoais. No entanto, ocorre que numa situação de crise, como a que estamos vivendo por conta da pandemia causada pelo coronavírus, muitas pessoas perderam seus controles financeiros.

Para que possa direcionar suas finanças, independentemente do valor da sua renda, é importante que tenha foco em alguns pontos fundamentais.

Qual é a sua real situação?

Assim como ocorre numa empresa, uma pessoa também precisa analisar o cenário real sobre a sua situação financeira. Sendo assim, crie uma planilha e coloque todas as suas dívidas atualizadas para que tenha uma explanação do desafio.

Além disso, separe quais são as suas despesas básicas de sobrevivência, ou seja, as contas que precisam ser pagas impreterivelmente, como contas de consumo, aluguel, plano de saúde etc.

Acordos com descontos precisam de planejamento

Aproveite o Feirão Limpa Nome do Serasa para realizar acordos que sejam coerentes com a situação financeira.

Visto que um dos maiores erros que as pessoas cometem dentro do planejamento financeiro é realizar vários acordos, ainda que as parcelas sejam baixas, pois pode ser que acabe não pagando todos eles e perca o valor acertado até então. Então, vários acordos simultâneos podem gerar outros excessos e descontroles.

Por isso, é importante escolher um percentual para pagar os acordos, assim, conforme eles forem acabando, poderá fazer outras.

O Feirão Limpa Nome do Serasa ocorre todo final de ano, no entanto, na situação atual, o Serasa está abrindo o evento periodicamente.

Reserva de emergência

Por mais difícil que seja guardar uma parte das suas finanças, é necessário. Sendo assim, nesse momento, se preocupe mais com o hábito do que com valor.

Por isso, direcione um valor, ainda que seja simbólico, para viabilizar uma poupança. Dessa forma, conforme as suas dívidas forem eliminadas, poderá conseguir poupar dinheiro naturalmente.

Corte de gastos desnecessários

Se você possui uma conta bancária com taxas, pode trocar por uma conta digital. Caso possua várias assinaturas de streamings, pode ficar com somente uma. Sendo assim, o corte de gastos pode ocorrer aos poucos e de acordo com suas possibilidades.