diretor conta bastidores de trabalho do clube no mercado

Entre os pilares do processo de reformulação do Vasco, que nesta temporada disputará mais uma vez a Série B, o diretor executivo Alexandre Pássaro falou sobre os primeiros meses à frente do cargo no clube. O dirigente também contou sobre os bastidores do Cruz-Maltino em relação ao mercado e deixou claro que a grandeza do time ajuda – e muito – na hora de acertar com os novos reforços.

Em entrevista ao “Sportv“, Pássaro, que até o momento trouxe sete novos reforços para o clube de São Januário, entre eles o volante Romulo e o lateral Zeca, revelou que, apesar da difícil situação financeira pela qual o Vasco passa, o próprio nome do clube é uma “carta na manga” na hora de contratar.

“Acho que tudo passa pelo tamanho e pela grandeza do Vasco. O Vasco vive um momento financeiramente muito ruim e, esportivamente, neste ano, também. Mas eu não posso deixar de usar a principal carta na manga que tenho, que é convencer um profissional a vestir uma camisa histórica e emblemática. Além disso, tem a questão da credibilidade, comandada pelo presidente Jorge Salgado, que é o convite para a mudança de um gigante. Um convite para trazer credibilidade e confiança”, começou por dizer.

Sobre o perfil das contratações feitas até o momento, o diretor disse que todos os novos reforços se encaixam perfeitamente no padrão de jogador que o Cruz-Maltino precisa neste momento.

“O que temos apostado é em um perfil de jogador que combine com o que a gente precisa no momento. O Vasco precisa se reorganizar e se reerguer para voltar a ter credibilidade na comunidade do futebol. Quando a gente convida jogadores como Zeca, campeão olímpico e procurado por clubes internacionais em um momento da carreira, a gente apresenta o projeto. Tenho certeza que ele viu um projeto que casa com ele”, disse.

“São jogadores que talvez não tenham conseguido continuar o bom momento por determinado problema, por um projeto diferente em outro clube, em que talvez a exigência e expectativa fosse outra. Estamos procurando jogadores que estejam na mesma prateleira, no mesmo patamar. O Vasco quer se recuperar, o Zeca quer se recuperar. O Vasco precisa do Zeca, e o Zeca precisa do Vasco. Só no final do ano teremos certeza que dará certo, mas acho que teremos sucesso”, prosseguiu.

Por último, Pássaro ainda falou sobre a queda das receitas do clube na temporada, por conta do rebaixamento à segunda divisão, e disse que ester será o “ano do resgate” do Vasco, apesar de todas estas dificuldades.

“O ano é total de resgate. Não dá para ter qualquer outro objetivo que não seja o acesso. Tudo está atrelado a esse acesso, a receitas. É uma bola de neve que, se a gente não sair logo dela, só aumenta e nos preocupa. Esses jogadores que chegaram têm contratos até dezembro. Alguns com cláusulas de renovação automática, desde que disputem um determinado número de jogos. Mas todos acreditam que vamos subir”, finalizou.